انت الأن تتابع خبر غمض عينك وفتح اقل من دقيقة فقط يختفي الشيب ولن يعود نهائي وتحدي... وصفة جبارة وفعالة لصبغ الشعر الأبيض بمنتهى السهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في البداية، يتم سكب الماء في وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ في الغليان. ثم يتم إضافة الشاي الأسود إلى الماء المغلي ويترك لمدة 5 دقائق ليتم استخلاص النكهة العطرية للشاي. بعد ذلك، يتم تصفية الشاي ووضعه في وعاء آخر للتبريد.

ثم، يتم غسل الشعر بشكل جيد

باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر. ثم يتم وضع الشاي الأسود على الشعر وتدليك فروة الرأس بلطف لضمان توزيع الشاي بالتساوي. يترك الشاي على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ليتم امتصاصه بشكل جيد. بعد ذلك، يتم شطف الشعر بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب ترك بقايا الشاي على الشعر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.من خلال استخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكن استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن دون أي تأثير سلبي على الشعر. إن الشاي الأسود غني بالمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على لونه الأسود الجميل. لإعداد الشاي الأسود، يمكن استخدام وعاء كبير ويتم إضافة الماء العادي إليه.

يتم تسخين الوعاء