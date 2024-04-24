لأول مرة بتاريخ البشر.. وكالة ناسا تعلن العثور على حشرات قاتلة وزاحفة بالفضاء وتستعد لغزو الأرض بأي لحظة (شاهد الرعب وحجمها)

انت الأن تتابع خبر لأول مرة بتاريخ البشر.. وكالة ناسا تعلن العثور على حشرات قاتلة وزاحفة بالفضاء وتستعد لغزو الأرض بأي لحظة (اتفرج الرعب وحجمها) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة ناسا أنه منذ خمس سنوات اكتشف رواد الفضاء مستعمرة كبيرة من بكتيريا Enterobacter bugandensis على متن محطة الفضاء الدولية، وهي بكتيريا تسبب أمراض الجهاز الهضمي. وظهرت البكتيريا في عينات مأخوذة من المرحاض وفي منطقة الرياضة، أي في مناطق إفرازات الإنسان.

وأوضحت ناسا

أنه تحورت البكتيريا على مر السنين في مكان ضيق وتحت تأثير الأشعة الكونية. والآن أصبحت شيئا مختلفا تماما عما كانت عليه، ولأول مرة ولد الفضاء أمام أعيننا شكلا جديدا من أشكال الحياة.حسب الصحيفة الروسية "كومسومولسكايا برافدا" .

وتقول الدراسة

إن هذه البكتيريا تختلف عن نظرائها على الأرض من الناحيتين الجينية والوظيفية.

وقال الأطباء: