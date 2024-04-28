انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من شدة الخوف وتكشف عن "كارثة كبرى ستحدث في الحدود الأردنية مع نهاية إبريل"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك وخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث مع نهاية شهر إبريل في الأردن.

وحذرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف من وقوع أحداث مؤسفة على الحدود الأردنية غير أنها لم تحدد الواجهة الحدودية، التي ستتعرض لتلك الأحداث.

وحذرت عبد اللطيف الأردنيين من انتقال الفوضى إلى قلب المملكة، على خلفية محاولات استغلال احتجاجات مفتعلة بالبلاد.

وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن الأيادي السوداء التي تحاول النيل من الأردن كشعب ودولة لن تنال من الأردن.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.