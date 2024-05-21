انت الأن تتابع خبر أنا احذركم للمرة الأخيرة اقترب يوم الوداع.. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث قبل عيد الأضحى بكل وضوح وتثير رعب الجمهور ..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة اللبنانية في الأبراج والفلك، عن بدء تحقق بعض توقعاتها السابقة التي أثارت دهشة الجمهور. في تصريحاتها الأخيرة خلال استضافتها بقناة "الظفرة"

، تنبأت بظهور أحداث مقلقة في الأردن، لبنان ودول شرق أوسطية أخرى قبل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2024. وأضافت عبد اللطيف أن ظهور فيروس جديد في عمان بالأردن قد يدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات وقائية مشددة، قد تعيد فترات العمل والدراسة من المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت من تطور سلالة جديدة من فيروس الجدري قد تكون أكثر خطورة من السلالات السابقة. ورغم الجدل المستمر الذي تثيره توقعاتها، فإنها تستقطب اهتماماً كبيراً من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والرأي العام.

كما لم تستبعد عبد اللطيف حدوث الاضطرابات السياسية المتزايدة في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، ونبهت إلى احتمال وقوع كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات وظهور أمراض جديدة. في سياق منفصل، تنبأت بفرصة لـ"شروق شمس السلام" في السودان وإمكانية نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، مع التركيز حول تكساس.

ولم تغفل عن ذكر التأثيرات العالمية حيث توقعت تركيز العالم على شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك والتحركات المالية الكبرى التي قد تؤثر على البورصات وتقلبات العملات مثل اليورو والدولار. هذا وحثت الجميع على توخي الحذر نظراً للمخاطر الأمنية التي قد تشمل هجمات إرهابية محتملة.

من الواضح أن التنبؤات التي أعلنتها ليلى عبد اللطيف تمثل تحذيرات مبكرة تستوجب الاستعداد واليقظة، وتبرز الحاجة إلى أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد بغية تجنب أو مواجهة الأحداث المحتملة بحكمة واستعداد.