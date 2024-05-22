انت الأن تتابع خبر تعرفي عليها ولن تندمي.. مكسرات لذيذة رخيصة الثمن تحمي من السرطان وصحة القلب والضغط؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسلط الضوء على الكاجو باعتباره أحد أكثر المكسرات فائدة للصحة، حيث يتميز بتاريخ غني يعود إلى البرازيل في القرن السادس عشر قبل أن ينتقل إلى البرتغال ثم الهند. يعد الكاجو مصدراً هاماً لمضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وبالتالي يقدم العديد من الفوائد الصحية.

من أبرز فوائد الكاجو،

قدرته على الوقاية من السرطان بفضل احتوائه على مركبات البروانثوسيانيدينس التي تحارب خلايا السرطان. كما يلعب دوراً مهماً في تحسين صحة القلب نظراً لاحتوائه على نسب منخفضة من الدهون ودهون الأوليك الصحية التي تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وحماية القلب.

إضافة إلى ذلك

يساهم الكاجو في خفض ضغط الدم العالي بفضل المغنيسيوم الذي يفيد في تحسين ضغط الدم. ويعزز أيضاً صحة الشعر عبر النحاس الذي يحفز تكوين الميلانين، بالإضافة إلى فائدته في الحفاظ على صحة العظام والأعصاب.

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