انت الأن تتابع خبر اختراع عبقري.. حطي الكمون علي الليمون كل يوم الصبح ومش هتصدقي عيونك الكل هيسألك عن السر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يوجد الكثير من الفوائد الهامة لصحة الجسم عند تناول مشروب الكمون والليمون، حيث أن يتمتع كل عنصر منهم على فيمة غذائية كبيرة للغاية، ويلجأ له العديد من الأشخاص التي ترغب في خسارة الوزن، لأنه قوي وفعال في سد الشهية والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم والتمتع بجسم ممشوق، ونحن اليوم سوف نتعرف سويًا على مشروب الكمون والليمون لخسارة الوزن والتمتع بفوائده المذهلة.

مشروب الكمون والليمون للتخسيس السريع

سوف نعرض عليكم عدة وصفات للكمون والليمون للتنحيف وإنقاص الوزن منها:ـ

مشروب منقوع الكمون

سوف تحتاج في هذه الوصفة إلى كوبان من الماء مع ملعقة من العسل وملعقتين من بذور الكمون وملعقة من عصير الليمون.

يتم نقع الكمون في الماء طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

في الصباح يتم تصفية الماء وتحلى بالعسل ويضاف لها الليمون وتشرب على معدة فاضيه في الصباح مع الاستمرار على ذلك هتلاحظي الفرق بنفسك.

مغلي الكمون والليمون

يتم تحضير الوصفة من خلال إحضار ملعقتين من بذور الكمون وأربع أكواب من الماء وملعقتين من العسل وعصير الليمون الطازج.

من ثم نضع الماء على النار حتى الغليان ومن ثم يضاف له الكمون ويرفع من على النار.

ويغطى قليلًا ويوضع في مكان جيد التهوية ليبرد.

من ثم يصفى الخليط ويضاف له العسل والليمون ومن الممكن تناول الخليط على مدار اليوم للتخلص من الوزن الزائد.

الكمون والنعناع

نحضر بعض أوراق النعناع الطازج وملعقة من العسل وشريحة من الزنجبيل الطازح.

عود من القرفة والقليل من الكركم البودر، نحضر كوب ونضع به شرائح الفواكه الحمضية منها الليمون والبرتقال وشرائح الخيار,

يتم غلي الكمون ويضاف له أوراق النعناع والزنجيبل والليمون ويحلى بالعسل ويغطى حتى يهدأ ويتم تناول المشروب على مدار اليوم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

فوائد الكمون لخسارة الوزن

الكمون من الأعشاب الغنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل، مما يساهم في تقليل استهلاك الطعام.

من أهم فوائد الكمون التخلص من الكرش حيث أنه يعزز امتصاص المواد الغذائية من الطعام ويمنع تكون الدهون بالأخص في منطقة البطن.

يساهم في المحافظة على مستوى الكوليسترول بالدم، ويساهم في ضبط نسب السكر.