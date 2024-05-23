انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش المتدلدل والأرداف العنيدة بكل سهولة.. حبة بهار واحدة لمدة اسبوع وقل ودعاً للاحراج..تعرف عليه لايفوتك.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبرز دراسات حديثة دور الهيل، المعروف أيضًا بالحبهان، في تقليص دهون البطن، مقدمًا بذلك حلاً طبيعيًا يعتمده العديد من الأشخاص، وخصوصًا النساء اللاتي يشكين من تراكم الدهون في هذه المنطقة الحساسة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن مزج الهيل المطحون مع الحليب قليل الدسم وسكر الدايت وتناوله مرتين أسبوعيًا يسهم في التخلص من الوزن الزائد بفعالية ملحوظة.

وواضاف الخبراء أن الهيل يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، ما يعزز من فوائده ليس فقط في خفض الوزن بل يساهم أيضًا في تحسين الصحة العامة عن طريق تعزيز الهضم ومكافحة الجراثيم. وتشير الأبحاث المنشورة في مجلات طبية إلى دور الأعشاب والتوابل مثل الهيل في تسريع فقدان الوزن.

وبيّن الخبراء أن مواجهة الكرش تتضمن نهجاً شاملاً يشتمل على شرب كميات وافرة من الماء يوميًا والمواظبة على التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى تقليل التوتر واتباع نمط حياة صحي. هذه العادات مجتمعة تساعد في تحقيق تناسق الجسم وتحسين الأداء البدني.

وبالإشارة الى ما سبق، يشكل الهيل ليس فقط وسيلة ناجعة لمواجهة بعض المشكلات الصحية، بل يعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الصحة والرشاقة، مما يؤكد على أهمية الأعشاب والمواد الغذائية الطبيعية في دعم التوازن الصحي.