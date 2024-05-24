عشبة شهيرة تتحول الى إعجاز رباني.. تخفض السكر في الدم مثل البرق وتتفوق على إبرة الأنسولين!

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رياض - احمد صلاح - تُستخدم شجرة الكاري، المصنفة علميًا تحت اسم Murraya koenigii والمنتمية لعائلة Rutaceae، لتعزيز النكهة في عدة مطابخ حول العالم وخصوصًا المطبخ الجنوبي الهندي. نشأت هذه الشجرة في الخليج الهندي وتزدهر في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. لا تُعرف فقط بإضافاتها النكهية ولكن أيضًا بخصائصها الطبية المتعددة، حيث تُستخدم أوراقها في الطب البديل لمعالجة وتحسين العديد من الحالات الصحية بما في ذلك داء السكري.

كشفت الأبحاث أن أوراق الكاري تحتوي على معادن حيوية مثل الحديد، النحاس، والزنك، التي تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على مستوى طبيعي للجلوكوز في الدم. تساهم هذه الأوراق في تنظيم هضم الكربوهيدرات، تخفيف العبء عن الخلايا البنكرياسية، وتوفير الحماية ضد الجزيئات الحرة التي قد تضر هذه الخلايا.

ينصح مرضى السكري بتناول 6 إلى 8 أوراق من الكاري يوميًا ضمن روتين صحي، خاصة للأشخاص الذين يرثون هذا المرض. يُنصح بمضغ 10 أوراق كل صباح للوقاية. كما يُعتبر مضغ هذا العدد من الأوراق طريقة فعالة للسيطرة على الوزن وتنظيم مستويات السكر.

لجعل طعم أوراق الكاري أكثر قبولًا، يمكن خلطها مع الحليب المخضوض أو إضافتها إلى عصير الليمون الأخضر. هذه الاستراتيجيات تقدم منهجًا طبيعيًا قد يُحسن بشكل كبير حالات مرض السكر، مما يُسهم في تعزيز الصحة والجودة العامة لحياة المرضى. تمثل هذه الفوائد مثالًا على كيفية استخدام النباتات بطرق مبتكرة لتحسين الصحة.