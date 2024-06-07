انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع في السعودية والإمارات وعمان وتسرق فرحتهم … هذا ماسيحدث في اول ايام عيد الأضحى!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بتوقعات الفلكية اللبنانية وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعدما تحققت توقعاتها بوفاة الرئيس الأيراني.

وكانت ليلى قالت في توقعاتها للعام 2024: “إن عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض وتسبب خللاً في شبكات الاتصالات والانترنت في العالم.

وقد حذر خبراء الأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية من عواصف مغناطيسية أرضية، سببها انفجار البلازما الناتج عن التوهج الشمسي يمكن أن يتداخل مع البث اللاسلكي على الأرض، وأشار الخبراء أنه يمكن أن تؤدي العاصفة إلى قطع البث اللاسلكي عالي التردد، المعتمد في الطائرات التي تحاول الاتصال بأبراج المراقبة.

أعلن مصدر في مختبر علم الفلك الشمسي بأكاديمية العلوم الروسية، أن البلازما الشمسية، التي انبعثت بعد توهج كبير صباح اليوم، وصلت إلى الأرض، وتسببت بعاصفة مغناطيسية قوية.

ويقول المصدر: “لقد وصلت انبعاثات البلازما إلى الأرض. ما أدى إلى حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الرابع من أصل خمسة”.

ويشير موضحا، إلى أن سرعة الرياح الشمسية في محيط الأرض تضاعفت تقريبا وبلغت حوالي 800 كيلومتر في الثانية. وتبلغ درجة حرارة سحابة البلازما المحيطة بالأرض حوالي مليون درجة، في حين كانت درحة حراراة الغازات المحيطة بالأرض قبل وصول البلازما حوالي 100 ألف كلفن.

يذكر أن مختبر علم الفلك الشمس، كان قد أعلن في وقت سابق عن حدوث توهج شمسي من أعلى مستوى، واستمر عدة ساعات. وقد حدث هذا التوهج تقريبا على خط الشمس – الأرض، أي أن تأثيره سيكون كبيرا على الأرض وتوقع الخبراء أن يتسبب هذا التوهج بعاصفة مغناطيسية قوية مساء الأحد والنصف الأول من نهار يوم الاثنين.