موعد التوقيع.. اتفاق نهائي على وقف الحرب في اليمن والمبعوث الأممي يتسلم نسخته

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر إعلامية إنه و بجهود ووساطة سعودية، بدأت اليوم الثلاثاء، 12 كانون الأول، 2023، التحضيرات البروتوكولية لتحديد مكان وزمان توقيع اتفاق وقف الحرب باليمن بين الحكومة وحركة أنصار الله الحوثي.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي تسلم نسخة من مشروع اتفاق وقف الحرب باليمن.

وفي وقت سابق، كشف رئيس وفد الحوثيين التفاوضي، محمد عبدالسلام، عن آخر مستجدات المفاوضات بين صنعاء والسعودية.

وقال عبدالسلام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” الجمعة، 08 كانون الأول، 2023: التقينا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ناقشنا خلال اللقاء المسار الانساني والسياسي والعسكري والتقدم الذي تم احرازه في خارطة الطريق وتجاوز أهم العقبات لضمان إنهاء العدوان والحصار وصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين والإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبيه من اليمن وإعادة الإعمار والتهيئة للحوار السياسي.