انت الأن تتابع خبر أمانـة المدينة المنورة تدعو سكان هذه الأحياء الى التوجه حالآ لإستلام التعويضات اللازمة..ومن يتئخر لن يصرف له شيء بعد هذا التاريخ!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متي موعد صرف تعويضات هدد المدينة المنورة أمر يهم الكثير من أهل المملكة خاصة بعد استئناف عملية الهدد للقيام بتطوير الشوارع وقد قامت امانة منطقة المدينة المنورة بتوضيح ما هي الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة وكل ما يخص تعويض نزع الملكية

متي موعد صرف تعويضات هدد المدينة المنورة

أوضحت امانة منطقة المدينة المنورة أن تعويض نزع الملكية سيتم البدء في صرف المرحلة الثانية والخاصة بمشروع التطوير على ثلاثة مراحل وتقوم اللجنة المشرفة على التعويضات المقدمة للمواطنين

نتيجة إزالة العقارات الخاصة بهم للقيام بالمرحلة الثانية للتطوير بما يتوافق والخطط الموضوعة للتحويل العقارية

وأجابت الأمانة على سؤال متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة 1445 بأن وزارة الشؤون القروية قد بدأت بالفعل في صرف التعويضات للمتضررين من إزالة عقاراتهم لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى والخاصة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأكدت أنها بدأت في صرف تعويضات المرحلة الثانية وقد تم تقسمها إلى ثلاث مراحل لـ 3 أحياء وهي (حي المصانع- بني الاشهل – السيح)، ومن المتوقع أن تشمل 1000 عقار تقريبًا.

وعملية صرف تعويض نزع الملكية سيكون حتى 80% لملاك العقارات الذين أتموا كافة الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات.

على أن يتم تحويل الـ 20% الباقية من قيمة التعويضات لوزارة المالية وذلك بعد الانتهاء من تسليم العقار.ما هي الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة

متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة 1445

أشارت أمانة المدينة إلى ما هي الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة وذلك بعد أن قامت بتوضيح موعد صرف تعويضات

إزالات المدينة المنورة وقالت أن المرحلة الثانية للمشروع هي بداية لاستكمال كافة المراحل الني اعتمادها من قبل اللجنة المشرفة على المشروع لكي يتم بدء صرف التعويضات للعقارات التي تقع في حيز تطوير الأحياء العشوائية في المدينة المنورة.

ونوهت اللجنة أن قد تمكنت من إنهاء إجراءات تسلم عدد كبير من العقارات وذلك في المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت عدد 4 أحياء من عشوائيات المدينة والأحياء التي تقع في نطاق الإزالة هي:

حي المصانع.

حي السيح.

حي بني الاشهل.

بني معاوية.

جزء من حي الراية.

حي المغيسلة.

حي الدويمة.

حي وعيرة.

حي الأصفرين.

حي التعلة.

تعويضات هدد المدينة المنورة

متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة 1445

أوضحت أمانة المدينة المنورة إلى أن تعويضات هدد المدينة المنورة سوف يبدأ فور الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات وهي (القيام بحصر العقارات والعمل على تقييمها وتقديرها وفقا لنصوص قانون نزع الملكية.

وفور حصر العقارات وبتقدير كل عقار وحجم الخسائر التي وقعت على مالك العقار سوف يبدأ صرف التعويضات وفقًا للقوانين ويتم حساب قيمة التعويضات لكل حالة على حدى.

واشارت اللجنة أنه أثناء عملية الحصر سيضع القائمين في الاعتبار (الموقع الخاص بالعقار- مساحته- وكمية الأضرار الناجمة عن الهدد والواقعة على المواطن.

كم سعر المتر في التعويضات المدينة المنورة؟

سعر المتر في غليل 300 ريال ولكن بعد أن تم رفع سعر المتر طبقا لتعويضات الإزالة أصبح 4 آلاف ريال.

كم تعويض نزع الملكية؟