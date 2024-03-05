ما معنى قول النبيﷺ «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»؟..إليك الإجابة

الرياض - محمد الاطلسي - روى أبو هريرة عن رسول الله سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – قال:”لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة”، المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 7116 |.

­ في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة من علامات الساعة، فيقول: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب» أي: تتحرك «أليات» جمع ألية، وهي الأعجاز والأرداف، «نساء دوس»، أي: من قبيلة دوس في اليمن، فيذهبن إلى ذي الخلصة -بفتح الخاء واللام على المشهور، ويقال بضمهما، ويقال بفتح الخاء مع سكون اللام- وهو اسم لصنم كان يعبد في الجاهلية.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه جرير بن عبد الله، فهدمه وخربه، وهذه إشارة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن في نهاية الحياة سيرجع البشر إلى عبادة الأوثان، وتسعى نساء دوس طائفات حول ذي الخلصة، ففي الحديث: علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه: أن من علامات الساعة كفر قبيلة دوس التي باليمن