أخصائية سعودية تصدم الزوجات: فعل هذا الشيء بعد الزواج يُعتبر خيانة وسبب في وقوع الطلاق !!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الأخصائية الاجتماعية، منيرة السكران، إنه من الأفضل للزوجات عدم البوح بالأسرار الغير جيدة لأزواجهن بعد الزواج.

وأضافت أن أحيانا المرأة عندما تتزوج وتطمأن لزوجها تصارحه بأسرار ومعلومات في الماضي ليس من حقها البوح بها، والزوج فيما بعد قد يستحضر هذه المعلومات عند الغضب أو قد تثير لديه الشك وتتدمر علاقتهما الزوجية ، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة السعودية.

وأكدت أنه يجب على المرأة أن تصارح زوجها بالأشياء الجيدة عن ماضيها وأن تنسى ما مضى وتحرص على فعل كل شيء جيد لحياتها الزوجية، مضيفة أن إفشاء الأسرار الزوجية للغير تُعتبر خيانة وسبب في وقوع الطلاق.