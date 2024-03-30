سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث بنهاية رمضان في هذه المملكة"!!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت عالمة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في نهاية رمضان في المملكة المغربية.

وحذرت خبيرة الفلك الشهيرة من كارثة طبيعية مجهولة وصرخة عالية سنسمعها من الشعب المغربي على أبواب بعض المصارف.

وأكدت أن المغرب ستشهد تغييرات في عالم السياسة عبر تغيير الوجوه، وقالت إن البلاد ستشهد تطورا على مستوى كل الأصعدة وفي مقدمتها البناء والرياضة.

وأضافت العرافة أن المرأة المغربية ستحتل الواجهة داخليا وخارجيا، إذ يرتقب أن تحقق نجاحات في عالم السياسة والاقتصاد والأعمال.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى إن المغرب ستشهد تغييرات في عالم السياسة عبر تغيير الوجوه، وذلك في إشارة إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو تغييرات في الحكومة. وتوقعت العرافة اللبنانية الشهيرة أن تشهد المغرب تطورا على مستوى كل الأصعدة، وفي مقدمتها البناء والرياضة.