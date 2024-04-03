اخبرنا به النبي ﷺ قبل 1400 سنة..لماذا رمضان هذا العام هو اسرع رمضان مر علينا ؟ اتفرج السبب !!

الرياض - محمد الاطلسي - اليوم قد مر رمضان بسرعة قد لا يستوعبها العقل البشري، بل إن الأمر أكثر جنونا حينما تتذكر رمضان الماضي من السنة الماضية وكأنه قد مضت عدة شهور أو أسابيع، فقد مر رمضان بشكل أسرع مما نتخيل وكأنه أسرع رمضان مر علينا في التاريخ ولكن ستتفاجأ حينما نخبرك أن رسولنا الكريم قد أخبرنا عن هذا منذ أكثر من 1400 عام.

بل إن ما يحدث هو علامة من علامات الساعة، فماذا يقول رسولنا الكريم عن علامات الساعة الصغرى؟

يَتَقارَبُ الزَّمانُ، ويَنْقُصُ العَمَلُ، ويُلْقَى الشُّحُّ، وتَظْهَرُ الفِتَنُ، ويَكْثُرُ الهَرْجُ. صلو عليه … اي ان سنة بعد سنة سنشعر بأن الايام اصبحت تمضي بشكل سريع اكثر مما هي عليه في السنوات الماضية

يتقارب الزمان أي يصبح الشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كعدة ساعات والساعات كدقائق، فحاول أن تتذكر ليلة احتفال رأس العام الميلادي وامالك واحلامك في عام جديد، وحاول ان تستوعب اننا في منتصف شهر ابريل وقد مضى ثلاثة أشهر ونصف أي ربع العام تقريبا.

أما في قول رسولنا الكريم ينقص العمل أي يبدأ الناس في ترك العمل والتفرغ للهو والكسل، فافتح الأن أي منصة من مواقع التواصل الاجتماعي كتيك توك مثلا ستجد الناس وقد تركوا أعمالهم وجلسوا ليل نهار لجمع المشاهدات بأرخص الطرق، بل أصبح الناس يبحثون عن أسهل الأعمال فيعملون أقل ويقضون أغلب وقتهم في اللهو

ويُلقى الشح أي تقل أعمال الخير ويبدأ الناس في اكتناز المال وتظهر الفتن فانظر حولك وانظر إلى الانترنت في كل مكان وهوس الشهرة وجمع المال ستجد حتى هذه العلامة تتحقق