شاب سعودي يتهرب من دفع المهر لخطيبته بعد عقد قرانهما.. وعقب 3 سنوات فاجأته بما لم يتوقعه!

الرياض - محمد الاطلسي - تقدمت فتاة مخطوبة بدعوى قضائية ، لطلب الطلاق وفسخ عقد النكاح من خطيبها ، لمماطلته

في تسليم المهر ، بحجة عدم مقدرته على جمع المبلغ المطلوب ، رغم مرور 3 أعوام على عقد قرانهما ولم يتم حفل الزفاف .

وقالت الفتاة ، أنه تم خطبتها منذ 1440 ، والآن أكملت 3 سنوات ، وتم الاتفاق مع الخطيب أن يتقدم بالمهر بعد

الملكة بـ 3 اشهر ، ولكن مرت الأيام والسنوات دون أن يفي بعهده ، لهذا حثتها أسرتها على التقدم بدعوى فسخ

العقد ، لرفض الشاب طلاقها ، على الرغم من أنه لم يدخل بها الخلوة الشرعية

-وفقا لـ " صحيفة الوطن" .

-وقال المدعى عليه خلال جلسة التراضي ،أنه يعمل لدى شركة سابقًا، وتم الاستغناء عنه عقب أزمة جائحة

كورونا ، والآن يعمل في شركة أخرى ، وقام بتخصيص جزء من راتبه لتكملة فلوس المهر المقدر بـ " 50ألف

ريال " ، وأنه على استعداد أن يتعهد بسداده بعد 8 أشهر ، حيث أنه لا يٌريد الطلاق ومٌتمسك بخطيبته .

وهنا وصل الأمر للاتفاق بين المخطوبة والمدعى عليه على إعطاء الثاني فترة شهرين على أن يتم أموره ، وبعد

ذلك إذا لم يفِ بعهده سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.