انت الأن تتابع خبر لأول مرة في تاريخ السعودية: هكذا ستباع اسطوانات الغاز المنزلي وصدر الترخيص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية أنه ولأول مرة في تاريخها سوف يتم بيع اسطوانات الغاز المنزلي بهذا الشكل حيث سوف يتم إصدار تصريح خاص لممارسة هذا النشاط باعتباره نوع أيضا من أنواع التجارة، وبناء عليه وردت العديد من الأخبار حول إصدار أول رخصة من قبل وزارة الطاقة من أجل بيع اسطوانات الغاز أو الغاز المنزلي، ويمكنكم الحصول عليها من أماكن الخدمة الذاتية ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع يمكنكم الاطلاع على هذا المقال.

اسطوانات الغاز المنزلي

من المعروف أن اسطوانات الغاز المنزلي لا غنى عنها إطلاقًا وبناء عليه تم إصدار قرار هام للغاية بخصوص إصدار تصريح من أجل ممارسة بيع أنابيب الغاز، حيث أن الأمر يأتي بهدف توفير عدة خيارات أمام المستهلك بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة، ويأتي دور هذه الرخصة في أن يقوم المواطن بشراء أنبوبة الغاز واستبدالها باستخدامها من امكان البيع الذاتية والتي سوف يتم توزيعها في عدة مناطق بالمملكة ومن بينها محطات الوقود ومن ثم يصبح من السهل استبدال هذه الاسطوانة من أي مكان وفي أي وقت.

أماكن بيع أسطوانات الغاز في السعودية

وبناء عليه قامت الدولة بتحديد أماكن بيع أسطوانات الغاز في السعودية والتي تم تحديد بيعها من خلال أجهزة البيع الذاتية من أجل الحصول عليها على مدار 24 ساعة ومن أي مكان قريب لكم وبناء عليه يمكنكم الحصول عليها من محلات التجزئة الكبرى بالإضافة إلى محطات الوقود من أجل الحد من التجمهر أمام محلات بيع الغاز اكمل هو معتاد منذ القدم، الجدير بالذكر هو أن تلك المكائن قد تم ربطها بأجهزة الهاتف المحمول وتقدم جميع الخدمات الخاصة باسطوانة الغاز.

كم سعر اسطوانة الغاز في السعودية؟

أنبوبة الغاز الصغيرة الفارغة في السعودية بسعر 15 ريال سعودي، بينما حجم الوسط فارغة بسعر 32 ريال سعودي.

كم سعة اسطوانة الغاز الفايبر؟

سعة اسطوانة الغاز الفايبر تكون 5.44 كيلو جرام.

كم وزن اسطوانة في السعودية؟