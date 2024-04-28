محبوبة السعوديين .. سيارة جيمس يوكن 2024 GMC YUKON تصل الى المملكة بهذه الميزات الخرافية والسعر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت عن طرح سيارة جيمس يوكن 2024 رسميا في مختلف الأسواق العالمية والعربية وتم الكشف عن كافة مواصفاتها وشكلها، وهناك الكثير يعشقون هذه السيارة خصوصا السعودييون وهذه المقال اعددناها لهم خصيصا

سيارة جيمس يوكن 2024 تتميز سيارة جيمس يوكن 2024 بالعديد من المميزات الميكانيكية والمميزات التقنية، وهذا ما يجعلها أفضل سيارة لعام 2024، لذلك فيما يلي سنوضح لكم المميزات الميكانيكية للسيارة جيمس يوكن 2024:

سعة المحرك 3.5 لتر. قوة المحرك 355 حصان. عزم الدوران 519 نيوتن/ متر. نظام الدفع دفع كلي. عدد الأسطوانات 8 أسطوانات.

المواصفات الخارجية لسيارة جيمس يوكن 2024 تتمتع سيارة جيمس يوكن بالعديد من المميزات الخارجية الشكلية، والتي تعطي شكلاً جميلًا ومتناسقًا للسيارة من الخارج، حيث تعد المواصفات الخارجية للسيارة هي من أهم المواصفات وهي التي مبني عليها جميع تقنيات السيارة الداخلية، لذلك فيما يلي سوف نوضح لكم المواصفات الخارجية لسيارة جيمس يوكن 2024:

التفاصيل المواصفات ارتفاع السيارة 74.8 بوصة / 1905 مم. عرض السيارة 78.8 بوصة / 2003 مم. وزن السيارة 5.630 رطل / 2.549 كجم. ارتفاع السيارة عن الأرض 8.6 بوصة / 218 مم. قاعدة عجلات السيارة 134.1 بوصة / 3404 مم. حجم الإطار الأمامي 20R50/275. حجم الإطار الخلفي 20R50/275. عجل الاحتياط عجلة واحدة احتياطية بحجم كامل. نوع فرامل السيارة (الأمامية) فرامل قرصية مهولة. نوع فرامل السيارة (الخلفية) فرامل قرصية صلبة. مساحة التحميل 144.2 قدم. عدد أبواب السيارة 5 أبواب. عدد كراسي السيارة 8 كراسي. سعة خزان وقود السيارة 117 لتر (ما يعادل 31.0 جالون).

عدد سرعات السيارة 10 سرعات. معدل استهلاك السيارة من 13 إلى 19 ميل في الجالون. نوع محرك السيارة V8. سعر سيارة جيمس يوكن 2024

إذا كنت مهتماً بشراء سيارة جيمس يوكن وتبحث عن أسعار سيارة جيمس يوكن فيجب عليك قراءة الجدول التالي، حيث أنه يحتوي على أسعار جميع فئات سيارة جيمس يوكن:

فئة السيارة السعر بالدولار سيارة جيمس يوكن SLE. 53.000 دولار أمريكي. سيارة جيمس يوكن SLT. 57.000 دولار أمريكي. سيارة جيمس يوكن AT4. 60.500 دولار أمريكي. سيارة جيمس يوكن دينالي. 70.200 دولار أمريكي. سيارة جيمس يوكن دينالي التميت. 95.700 دولار أمريكي.

وهنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا نرجو أن نكون قدمنا لكم الإفادة حول سيارة جيمس يوكن 2024؛ وإلى لقاء قادم متجدد دمتم في رعاية الله وأمنه.