الكشف عن ضربات اقتصادية ستربك "الحوثي" وتمنعه من التلاعب بالعملة المحلية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف محلل سياسي وعسكري عن ضربات اقتصادية ستوجه لجماعة الحوثي لتربكها وتمنعها من التلاعب بالعملة المحلية.

واوضحالمحلل السياسي والعسكري في منشور له على منصة "إكس" ان محافظ البنك المركزي بعدن يقود ضربات اقتصادية ستربك جماعة الحوثي وتحرر الاقتصاد من يدها.

وكتب العميد الركن محمد عبدالله الكميم في "X": ضربات اقتصادية موفقة يقودها محافظ البنك المركزي اليمني من عدن ستربك العدو الحوثي وتلخبط كل اوراقه وتحرر الاقتصاد من يده".

وأضاف "وتجعل كل تحركاته الاقتصادية والعابه مكشوفة للدولة ،فتحقق السيطرة وتمنعه من التلاعب بالعملة وعقد الصفقات الفاسدة ، فتكافح الفساد وتمنع غسيل الاموال ، وهنا سيتوجع العدو كثيراّ".

واصدر البنك المركزي اليمني بعدن قرارا قضى بالزامية نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن في مدة تستغرق 60 يوما.