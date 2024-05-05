وداعا للروماتيزم وآلام العظام بدون حاجه لحقن ... فاكهة بقدرات خارقة تعطي مفعول سريع خلال أول 72 ساعة ,,تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - يزرع التوت في الأردن بكميات كبيرة خصوصاً في محافظة السلط ويباع بأسعار منخفضة نسبياً مقارنة ببقية دول العالم ويطلق عليه الأردنيون اسم فاكهة الفقراء.يتفوق التوت البري في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، حيث إنه يحتوي على فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وإليكم فوائد التوت البري للإنسان.

يقي من الإصابة بفقر الدم

أحد فوائد التوت البري المجفف أنه يقي من الإصابة بفقر الدم، إذ إن التوت البري المجفف غني بفيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد بشكل أفضل، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

يعزز الدورة الدموية

ثبت أن التوت البري يساعد في تحسين مرونة الشرايين، وهذا يعني تعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يزيل الضغط عن القلب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية أيضًا إلى تعزيز الطاقة والوظيفة الإدراكية.

يقوي العظام

يقوم التوت البري المجفف بتقوية العظام لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعزز من عملية امتصاص العظام للمعادن المختلفة، مما يقلل من خطر تعرّض العظام للكسور.

يساعد في علاج قرحة المعدة

من فوائد التوت البري المجفف أنه عند استخدامه مع المضادات الحيوية الصحيحة، فإنه يساعد على التخلص من بكتيريا الملوية البوابية في المعدة، الأمر الذي يساهم في التقليل من القرحة الناتجة عن هذه الجرثومة.

الحماية من الأمراض

هناك أدلة على أن عصير التوت البري يحمي صحة القلب عن طريق تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية (دهون الدم) ومقاومة الأنسولين . علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن بعض المركبات الموجودة في التوت البري تعمل على إبطاء نمو الأورام ، بما في ذلك الخلايا السرطانية في الثدي والقولون والرئة والبروستاتا.

يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في تقوية المناعة