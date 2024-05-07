سعودية استخدمت حيلة شيطانية ونصبت على خالها 250 مليون ريال سعودي بضغطة زر واحدة !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المحامي محمد الضبعان، تفاصيل هؤية السعودية التي احتالت 250 مليون ريال من خالها باستخدام أخطر ورقة قانونية، بعد أن شاركها رسالة نصية، وقال خلال لقاء له مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية:

إن نور الزهراني ضعفت نفسها وأسات استخدام التطور التقني، بالاحتيال على خالها عن طريق الكود المرسل من أبشر.

سرقة 250 مليون ريال

وأضاف: القصة باختصار أن أحد رجال الأعمال ورث مبلغًا كبيرًا، وابنة شقيقته طلبت منه أن يعطيها رقمًا سريًّا لتغيير كود، وتم تغيير رقم الجوال الموجود في أبشر، وبدأوا في إصدار سندات تنفيذية عليه بأكثر من 250 مليون ريال وجميعها نفذت خلال أقل من أسبوع.

وتابع: رجل الأعمال لم يعِ أنه لا يجب أن يعطي الرقم السري لأي شخص إلا عندما يتأكد لماذا طلب الرقم السري، والخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقنية تعطي اليوم رسائل مسبقة على ماذا تريد.

عدم قبول الطعن

وأوضح المحامي محمد الضبعان، أنه لا يمكن الطعن على العملية بتزويرهـا، لأنها نفذت بسند الأمر وهو ورقة مصرفية تصدر من رجل الأعمال وحقيقية، لافتًا إلى أن محكمة التنفيذ تنفذ هذا الأمر؛ لأنه سند إلكتروني موثوق من خلال النظام.

وتابع: اليوم إذا لم ينتبه كل إنسان إلى طريقة استخدام التقنية، ممكن أن يكون هناك إشكال كبير، وخسائر كبيرة نتيجة الثقة أو الخطأ في استخدام التقنية، مشددًا بعدم إعطاء الرقم السري لأي شخص.