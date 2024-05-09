انت الأن تتابع خبر "سامسونج تعلن عن إطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra".. بتقنيات فائقة الذكاء الاصطناعي لمنافسة أيفون 16 برو في 2025 في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة في العالم، عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra، الذي من المتوقع أن يحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية. يأتي هذا الهاتف في بداية عام 2025 مع مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تجعله منافسًا قويًا لأيفون 16 برو، أحد أحدث إصدارات أبل.

وفقًا لموقع Aju News،

فإن هاتف Galaxy S25 Ultra يتميز بذاكرة فائقة السرعة وشريحة مخصصة لنقل البيانات بشكل استثنائي، وهو ما يعتبر طفرة حقيقية في مجال الهواتف المحمولة. تم تصميم هذا الهاتف ليكون مبتكرًا ومختلفًا عن سابقيه، حيث تم تجهيز الهاتف بتقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والذاكرة العشوائية المحسنة.

من بين الميزات الرئيسية لهاتف Galaxy S25 Ultra: