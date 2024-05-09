الريال اليمني يسجل سعر جديد غير متوقع امام العملة الاجنبية في صنعاء وعدن ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن الريال اليمني من تحقيق استقرار نسبي لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس ، مقابل العملات الاجنبية، في التعاملات اليوم بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وفي التفاصيل، وسجل بيع الدولار 1692 ريالا، فيما تراوح السعودي بين 444 و445.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أيار، 2024، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1682

البيع: 1692.

- السعودي:

الشراء:443

البيع: 445.

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528.

- السعودي:

الشراء: 139

البيع:140