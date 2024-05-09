انت الأن تتابع خبر أخيرا افتك اللغز... على العنزي يفجر مفاجأة كروية مزلزلة ويكشف سبب إيقاف نواف العقيدي ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي العنزي أن إيقاف نواف العقيدي، لا يزال مجهول المصدر حتى الآن.
وقال العنزي :
- ” نادي النصر ما عنده بخبر بموضوع إيقاف نواف العقيدي ، والاتحاد السعودي والاتحادي الآسيوي كذلك ماعندهم خبر واللاعب نفسه ما عنده خبر فما هو دور الاتحاد السعودي في هذه القضية؟.وأضاف” لو كان الاتحاد الآسيوي أوقف نواف العقيدي كان أعلن ذلك مثلما يفعل مع الآخرين . الاتحاد الآسيوي ما وقف اللاعب ، الاتحاد السعودي ما عمم عقوبة اللاعب وكذلك لم يقف مع نادي النصر كممثل للمملكة “.