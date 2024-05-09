انت الأن تتابع خبر أخيرا افتك اللغز... على العنزي يفجر مفاجأة كروية مزلزلة ويكشف سبب إيقاف نواف العقيدي ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي العنزي‬⁩ أن ‏إيقاف نواف العقيدي، لا يزال مجهول المصدر حتى الآن.

وقال العنزي :