بمذاق لذيذ لايقاوم.. طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بخطوات بسيطة وشكل لايقاوم

الرياض - محمد الاطلسي - الفطير المشلتت يعتبر من الأكلات المصرية الأصيلة التي يعشقها الكثير ومن المعروف أن الفلاحين لديه خبره فيه أكثر عن غيرهم وعقب ظهور السوشيال ميديا والانترنت و فإن هناك عدد من السيدات يقومون بتحضير الفطير المشلتت من المنزل من دون شرائه من المحلات الجاهزة.

حيث يمكن ذلك بسهولة عن طريق تنفيذ خطوات بسيطة، والتي سنوضحها في هذا المقال ببعض الخطوات البسيطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يمكنك عمل ألذ فطيرة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية وهي

تحضير عجينة الفطيرة وهي عبارة عن ثلاث أكواب من الدقيق أو حسب رغبتك في حجم الفطيرة مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم كوب كبير من الزبدة السائحة ثم نخلط المزيج ومع الخلط نبدأ بوضع بكميات قليلة الماء بشكل تدريجي حتى يصل لشكل العجينة العادية وبعدها نقوم بتغطيته ووضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة فقط ثم نخرجه . ثم حشوة الفطير وهي عبارة عن تسخين ثلاث ملاعق زبدة على نار هادئة ثم نضع الحشوة التي نفضلها والتي قد تكون قطع فواكه أو لحمه مفرومة أو كبده ثم نضع ملعقة من الطحين ونخلطهم جيدا لمدة خمس دقائق أو أكثر حتى تستوي الخلطة جيدا .

والخطوة الأخيرة هي تقسيم العجينة إلى نصفين متساويين ومفرودين ونضع الحشوة في النصف الأول بشكل متساوي على سطح فيه دقيق حتى لا تلتصق ثم نقوم بتغطيته بنصف العجينة الأخرى المفرودة ونضغط على جوانب الفطيرة جيدا لكي لا يخرج الحشو مع عمل شقوق صغيرة في أعلى الفطيرة وأخيرا نضعها في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة على درجة حرارة 19، ومن ثم في النهاية ستحصلين على ألذ فطير مشلتت.

ما هو سر نجاح الفطير المشلتت؟

بعد أن تعرفنا على الطريقة الخاصة بتحضير الفطير المشلتت، نستطيع الإشارة إلى سر نجاحه، فمن الجدير بالذكر أن السر الحقيقي يكون متمثل في العجن بشكل جيد، وذلك لحوالي عشر دقائق، بواسطة اليد، أو ما يقرب من حوالي خمس دقائق بواسطة العجان، فإن ذلك يقم بالمساهمة في كون الفطيرة طرية للغاية عقب الواء.