كنز اذهل الطب الحديث..نقطة وحيدة فى جسمك : لها مفعول السحر تشفي اكثر من 100 مرض عضوي .. اتفرج أين تقع

الرياض - محمد الاطلسي - النقطة الوحيدة في جسم الأنسان الذي وضع الله فيها سر لا يعلمه أحد غيره تشفى اكثر من 100 مرض عضوی معجزة حقاً ! ، لا نستطيع غير أن نقول سبحان الله على خلقه وحكمته ، والتي نقف حيالها عاجزين لا نعرف ولا ندرك حقيقتها إلا بعد حين ، حيث خلق الله سبحانه وتعالى جسم الأنسان وبه اسرار لا يعلمها غيره ، في جسم الأنسان نقاط تسمى بنقاط الطاقة ولها مفعول السحر على الأنسان وجسده ، وعند تدليك هذه النقطة في الجسم يتم بأذن الله شفاء اكثر من 100 مرض عضوى وتعطى شعور بالأسترخاء والطمأنينة والراحة الجسدية .

حيث تروى أسطورة يابانية أن رجلاً تلقى من أبيه سر وجود نقطة تسمى بنقطة " طول العمر " في الجسم وأطلقوا عليها نقطة الـ 100 مرض ، حيث قام الابن بتدليك هذه النقطة يومياً بحسب توجيهات أبيه ، وعاش فترات طويلة وعاصر عدة امبراطوريات .

وطريقة هذا العلاج هو القيام بالضغط بالأصابع على هذه النقطة ، ويعتبر هذا العلاج من أقدم طرق العلاج الشرقية واستخدم منذ آلاف السنين ، حيث يوجد في الجسم 365 نقطة و 12 خط طاقة رئيسي ، وهذا يذكرنا بعدد أيام وشهور السنة .

وهذا النوع من التدليك والذي يسمه ' الضغط بالأصابع على نقاط معينة " ، يرتكز على معرفة خطوط الطاقة والقنوات التي تمر ببعض أعضاء الجسم في الطب الصينى ، ويعتبر الجسم نظاماً للطاقة وهذا بفضل التدليك فيمكنكم أن تؤثروا على مجرى الطاقة وعلى نشاط الأعضاء ووظائفها .

نقطة Zu San Li في جسم الأنسان نقطة . !! تنشيط النقطة Zu San Li يعطى تأثيراً مجدداً للشباب وشافياً ويقى من الشيخوخة ، وهذه النقطة معروفة في الصين China بنقطة طول العمر ، وفي اليابان Japan بنقطة الـ 100 مرض .

والسؤال هنا أين تقع هذه النقطة السحرية في جسم الأنسان ؟ الإجابة تقع نقطة طول العمر ومكانها تحت العظم المتحرك في رأس الركبة .

ولكي تجدوها بدقة غطوا الركبة براحة اليد نفسها ، وتقع النقطة بين طرفي الخنصر والبنصر إصبع الخاتم ، على شكل منخفض صغير بين العظام ، ويمكنكم

أن تجدوها بطريقة سهلة ، اجلسوا على الأرض وضعو ، القدمين بشكل محكم على الأرض ثم أعيدوهما نحوكم بدون أن ترفعوا الرجلين ، سوف تلاحظون تحت الركبة شكلاً مرتفعاً ، أبحثوا أعلى نقطة في هذا الأرتفاع وضعوا إصبعكم فوقها وخذوا وضع البداية ، النقطة التي ضغطتم عليها هي نقطة Zu San Li .

ما هو عمل هذه النقطة في جسم الأنسان ؟ ولماذا يسميها اليابانيون بنقطة المائة او الـ 100 مرض ؟ نقطة Zu San Li تتحكم بعمل الأعضاء الواقعة في النصف الأسفل من الجسم ، وهي تتحكم بعمليات النخاع الشوكي في الأجزاء المسؤولة عن حسن سير الجهاز الهضمي Digestive system والأمعاء Intestine والأعضاء الجنسية التناسلية sexual organs genital والكلى Kidney والغدد فوق الكظرية adrenal gland above ، وبمساعدة نقطة التدليك Zu San Li يمكنكم أن تنشطوا عمل الغدد فوق الكظرية ، وهي الغدد الأقوى بجسم الإنسان التي تشغل وظيفة الحارس الرئيسي للصحة البشرية .

إنها تفرز في الدم الأدرينالين والهايدروكورتيزون وهورمونات أخرى مهمة ، إذا دلكتم كل يوم " نقطة طول العمر " فمن الممكن أن تنظموا عمل الغدد الكظرية ، والتي تقوم بالمهام التالية في الجسم " تنظيم ضغط الدم – تنظيم مستوى السكر والأنسولين – الحد من الالتهابات - تحسين وظيفة جهاز المناعة " ، وتستطيعون بمساعدة النقطة Zu San Li أن تحسنوا الهضم وتعالجوا أمراض الجهاز الهضمى وتعالجوا آثار الجلطات الدماغية .

نقطة Zu San Li في جسم الأنسان . وأيضاً تدليك هذه النقطة يساعدكم على اكتساب الثقة ، لتجاوز الضغط النفسي والتوتر والحصول على السلام الداخلي ، وتدليك هذه النقطة يمكن أن يشفى أمراضاً عديدة بما فيها العجز الجنسي والحازوقة والإمساك والتهاب المعدة وسلس البول ، بما أن تدليكها يقوى جهاز المناعة فتكتسب صحة حديدية لفترة طويلة من الزمن ..

من الأفضل أن نقوم بهذا التدليك صباحاً قبل الأفطار 9 مرات في حركة دائرية بأتجاه عقارب الساعة على كل ساق وبالتناوب بين الساقين وهذا يستغرق 10 دقائق ، وقبل أن تبدأوا بممارسة هذا التمرين استرخوا وهدئوا تنفسكم وركزوا على أماكن المشاكل .

1 ادخلوا في حالة من الصفاء والانسجام قبل أن تبدأوا عملية الشفاء ، فهذا التدليك له تأثير محفز تستطيعون أن تدلكوا أنفسكم بأصابعكم أو مع أي نوع من الحبوب " أرز ، شوفان ، قمح " ، ويمكنكم أن تضعوا على هذه النقطة فص ثوم مقطع لقطعتين وأن تتركوه لمدة ساعة إلى ساعتين " حتى يصبح الجلد أحمر " ، ودلكوا هذه النقطة يومياً في المساء لتفقدوا من الوزن حوالي نصف كيلوا أسبوعياً .

قمح " ، ويمكنكم أن تضعوا على هذه النقطة فص ثوم ,, مقطع لقطعتين وأن تتركوه لمدة ساعة إلى ساعتين " حتى يصبح الجلد أحمر " ، ودلكوا هذه النقطة يومياً في المساء لتفقدوا من الوزن حوالي نصف كيلوا أسبوعياً .

لكن لا تدلكوا قبل النوم مباشرة لأنه يسبب الأرق ، إذن قبل الأفطار ودلكوا هذه النقطة على كل ساق في اتجاه عقارب الساعة ، حتى تحسنوا النشاط العام والذاكرة ووظائف الجهاز الهضمي وجهاز الدورة الدموية ، ويعطى تأثيراً مضاداً للضغط النفسى ويحد من العصبية والتهيج ومن أوجاع الرأس ومشاكل النوم ، وفي المساء دلكوا بأتجاه عقارب الساعة لتنشيط عملية الأيض وفقدان الوزن وعلى كل ساق