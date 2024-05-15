سعودي عاني من العقم 15 عاماً وعندما استخدم هذا البهار حدثت المعجزة التي غيرت حياته للابد!

الرياض - محمد الاطلسي - يعد العقم، وعدم القدرة على الإنجاب من المشاكل التي تؤرق حياة الكثير من الأزواج حول العالم، ويتراوح عدد الأزواج الذين يصابون بالعقم بين الـ 10%-15% من الأزواج، بين جيل 18-45، بحسب ما كشفته الدراسات. ويمكن لمعظم الأزواج أن يصلوا إلى الحمل والإنجاب، بعد استعمال العلاجات الحديثة والتكنولوجية المتوفرة اليوم، لكن هناك البعض من الأزواج يفشلون في الحمل والإنجاب فيلجأون للطب البديل، والبحث عن خلطات طبيعية ووصفات شعبية لحل مشكلة العقم التي يعانون منها.

ومحور حديثنا اليوم حول احد الحالات التي ظلت لمايقارب 13 عام بعد الزواج، وهم يبحثون عن حل لمشكلتهم في عدم الإنجاب، وبعد 13 عام من البحث،نجحو أخيرا في تحقيق حلمهم ورزقهم الله بطفلين. أبو يوسف، سعودي الجنسية، من منطقة جازان جنوب المملكة، تزوج قبل 13 سنة من إبنة عمه، وكان حلمه أن يرزقهم الله بولد بعد عام من الزواج، لكن مشيئة الله أرادت غير ذلك، ومر العام الأول والعام الثاني والثالث، وثم العام الرابع وأبو يوسف يتنقل في مستشفيات المملكة بحثا عن العلاج، ولكن بدون فائدة.

وبعد خمسة أعوام من الزواج، قرر ابو يوسف أن يسافر خارج السعودية مع زوجته للبحث عن حلا لمشكلتهم التي كدرت حياتهم وسرقت البسمة من شفاههم، وكانت المانيا هي وجهة ابو يوسف وزوجته، حيث ظلو فيها اربعة أشهر يتنقلون بين افضل المستشفيات، وعيادات أشهر الأطباء، وعادو بعد ذلك إلى بلادهم يحملون أكياس الأدوية ويحدوهم الأمل بأن تنحل مشكلتهم ويرزقهم الله حتى بطفل واحد يملئ حياتهم، ولكن هذه المحاولة فشلت هي الأخرى في تحقيق حلم ابو يوسف وزوجته.

استسلم ابو يوسف للقدر، ورضي بما كتبه الله له، وتوقف عن عن زيارة المستشفيات واستخدام العلاجات، وعاش مع زوجته مايقارب 13 عام، حتى انهم نسو الحمل والإنجاب ولم يعد ذلك يعنيهم من قريب او بعيد. وفي ذات مساء، واثناء عودة ابو يوسف من العمل إلى البيت، توقف في منتصف الطريق ودخل إلى أحد محلات العطارة لشراء بعض الكماليات، وهناك تغيرت حياته عندما وجد شخص يتحدث مع العطار عن فوائد "القرنفل" لعلاج العقم وتعزيز فرص الحمل والإنجاب.

عاد الأمل لأبو يوسف من جديد، وقال في نفسه لنجرب ولن نخسر شيء، وتوجه إلى ذلك الشخص وأخذ منه تفاصيل وصفة القرنفل، وعاد إلى منزله حاملا البشرى لزوجته بأن فرصة الحمل والإنجاب مازالت موجودة. إستخدم أبو يوسف وزوجته الوصفة لمدة، 15 يوم فقط، حسبما وصفها لهم ذالك الشخص الحكيم، وبعد ذلك توجهو إلى أحد المستشفيات لعمل الفحوصات، وهناك كانت المفاجأة، حيث كانت الزوجة حامل في أيامها الأولى، وبحمدالله وضعت مولودها الأول الذي أسموه يوسف، ورزقهم الله بعده بولد وبنت أيضا.

وبعد أن قرأت عزيزي الزائر قصة أخونا أبو يوسف، إليك الأن طريقة تحضير وإستخدام هذه الوصفة التي ستغير حياتك بإذن الله. طريقة التحضير والإستخدام: نأخذ عشر حبات من القرنفل، ونضعهم في كوب ماء مغلي أو ماء معدني، حيث يكون الكوب محكم الإغلاق، ونتركه من الليل حتى الصباح، حيث تكون فوائد القرنفل قد امتزجت مع الماء، وفي الصباح نقوم بتنقية الماء من القرنفل، ونشرب كوب واحد على الريق، ونكرر ذلك لمدة 15 يوم. يستخدم منقوع القرنفل للنساء والرجال، حيث يتناول كل واحد منهم كوب في اليوم. وللأشخاص الذين يعانون من الضغط، يفضل إضافة ملعقة من العسل الأصلي للمنقوع قبل تناوله. معلومات عامه عن القرنفل

القرنفل CLOVE, Syzygium Aromaticum هو نبات من عائلة Myrtaceae، وهو من أشهر وأقدم أنواع التوابل، وهو عبارة عن براعم زهور صغيرة ذات لون بني محمر من شجرة استوائية دائمة الخضرة، وموطنه الأصلي يعود لأجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية،وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة منتجة للقرنفل في العالم. يستخدم القرنفل في الطب البديل منذ القدم لحل بعض المشاكل الجنسية، كما ويستخدم كعامل مساعد لعلاج سرعة القذف، كما ويمكن دمجه مع مكونات ومستخلصات أخرى ووضعه على الجلد الخارجي للقضيب قبل الجماع. أبرز فوائد القرنفل للرجال 1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون: يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف: أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من

الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع. مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبالتالي يحد من سرعة القذف.

3. تعزيز الصحة الجنسية: يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول (Ethanol) الموجود بنسبة 50% من القرنفل.

دراسات علمية حول فوائد القرنفل للجنس أوضحت دراسة أجريت عام 2017م لمجموعة من الباحثين في تايلند "أن القرنفل من النباتات الطبية المستخدمة في العلاجات الطبيعية للضعف الجنسي، بالإضافة لدوره المثير للشهوة الجنسية". وأثببت دراسة أخرى أجريت عام 2016م لمجموعة من الباحثين في الهند أن برعم زهور القرنفل يمكن أن يستخدم لعلاج العديد من الإضطرابات الجنسية، وقد بينت الدراسة الآتي: تم إعطاء مجموعة من الفئران مستخلص القرنفل في ثلاث جرعات (15 مجم، 30 مجم، 60 مجم/ كجم) لدورة واحدة للحيوانات المنوية 35 يومًا.

وكانت النتائج كالتالي: أدت الجرعة المنخفضة 15 مجم من مستخلص القرنفل إلى: - زيادة مستوى هرمون التستوستيرون في الدم. - زيادة نشاط هيدروكسيستيرويد الخصية (HSD). - تحسين حركة وتشكل الحيوانات المنوية. - زيادة النشاط الإفرازي للبربخ والحويصلة المنوية. بينما أثرت الجرعات العالية 30 و60 مجم من مستخلص القرنفل سلبًا على الخصائص المذكورة أعلاه، بالإضافة للتأثير سلبًا على الإنتاج اليومي للحيوانات المنوية، وعلى أنسجة الخصية. وبينت الدراسة "أن مستخلص القرنفل قد يحسن من الصحة الجنسية ويحد من المشاكل الجنسية عند الجرعات المنخفضة، بينما الجرعات العالية قد تؤثر سلبًا على وظائف الأعضاء التناسلية". كما أوضحت الدراسة أن القرنفل قد يساعد بتعزيز وظائف الأعضاء التناسلية والحد من المشاكل الجنسية عند الجرعات المنخفضة، لكن مع ذلك هناك حاجة للمزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

محاذير استخدام القرنفل إن فوائد القرنفل للرجال لا تعني عدم وجود بعض الأضرار، حيث يمكن أن يتسبب القرنفل في بعض الاثار الجانبية، ولذلك يجب التوقف عن تناوله والاتصال بالطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض الاتية بعد تناوله: - صعوبة التنفس. - تورم في الوجه والشفتين أو اللسان. - التهاب في الحلق. - ألم عضلي. - تنميل في الأطراف. - ألم في المعدة. - غثيان وقيء.

- زيادة معدل ضربات القلب. - الدوخة والدوار. - التعب الشديد. - فقدان الشهية. - بول بلون داكن. - براز داكن اللون. - اصفرار الجلد أو العينين. أما أضرار القرنفل عند تطبيقه موضعيًا على الجلد فتتمثل بما يأتي: - مشكلات في الانتصاب. - مشكلة في الحصول على هزة الجماع بسبب تأخر القذف بشكل مبالغ به.

- حكة. - الطفح الجلدي. - ألم. - حرقة في الجلد.