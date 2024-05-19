انت الأن تتابع خبر جهنم الحمراء تفتح أبوابها ...والزعاق يزلزل المواطنين بهذا الخبر الجنوني بخصوص الحرارة الايام القادمة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جهنم الحمراء تفتح أبوابها ...والزعاق يزلزل المواطنين بهذا الخبر الجنوني بخصوص الحرارة الايام القادمة
توقعات المركز الوطني للأرصاد لدرجات الحرارة اليوم:
- مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بينما السودة تسجل أدنى درجة
مكة المكرمة:
- أعلى درجة حرارة: 45 درجة مئوية.
- أدنى درجة حرارة: 29 درجة مئوية.
المدن الأخرى:
- المدينة المنورة: 40 درجة مئوية / 30 درجة مئوية.
- الرياض: 37 درجة مئوية / 26 درجة مئوية.
- جدة: 37 درجة مئوية / 26 درجة مئوية.
- الدمام: 37 درجة مئوية / 26 درجة مئوية.
- جازان: 37 درجة مئوية / 24 درجة مئوية.
- عرعر: 35 درجة مئوية / 20 درجة مئوية.
- سكاكا: 35 درجة مئوية / 20 درجة مئوية.
- المجمعة: 35 درجة مئوية / 20 درجة مئوية.
- أبها: 29 درجة مئوية / 20 درجة مئوية.
- الباحة: 27 درجة مئوية / 18 درجة مئوية.
- تبوك: 20 درجة مئوية / 20 درجة مئوية.
- حائل: 21 درجة مئوية / 18 درجة مئوية.
توقعات الطقس:
- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
- تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.