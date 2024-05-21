انت الأن تتابع خبر براكين سوف تدمر هذه المناطق السعودية…الفلكي الزعاق يطلق صفارة الانذار الاخيرة ويدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد من هذه الأماكن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الخبير الجيولوجي خالد الزعاق أن المملكة العربية السعودية تحتوي على أكبر تجمع للبراكين الخامدة على مستوى العالم، مبرزاً أن هناك قرابة 2500 فوهة بركانية في المملكة.
وبين الزعاق،
- في تصريحاته التي نُشرت عبر مقطع فيديو، أن تلك الفوهات البركانية تتنوع بين الدروع البركانية، المخاريط، والقباب البركانية.
- لفت الزعاق الانتباه إلى أن هذه البراكين موزعة عبر مناطق تعرف باسم "الحرات"، مثل حرة الوعبة وحرة خيبر وحرة كشب وحرة عويرض. ويُذكر أن حرة الوعبة، والتي تقع في منطقة مكة المكرمة وتحتوي على الفوهة الأكبر، تعد واحدة من أبرز هذه الحرات، بينما تقع حرة خيبر في المدينة المنورة.
- وأضاف الزعاق أنه رغم العدد الكبير من البراكين في المملكة، فإن النشاط البركاني يظل منخفضاً، حيث لم يُسجل ثوران بركاني كبير منذ العام 1256م، والذي وقع جنوب المدينة المنورة.
- تُظهر هذه الدراسة أهمية البيئة الجيولوجية في السعودية وتلقي الضوء على أهمية مراقبة البراكين الخامدة وفهم تأثيرها المحتمل على الطبيعة والمستوطنين، مما يعزز الفهم العميق لتاريخ وجغرافية البلاد