انت الأن تتابع خبر براكين سوف تدمر هذه المناطق السعودية…الفلكي الزعاق يطلق صفارة الانذار الاخيرة ويدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد من هذه الأماكن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الخبير الجيولوجي خالد الزعاق أن المملكة العربية السعودية تحتوي على أكبر تجمع للبراكين الخامدة على مستوى العالم، مبرزاً أن هناك قرابة 2500 فوهة بركانية في المملكة.

وبين الزعاق،