بعد توقعها بسقوط طائرة الرئيس الايراني... ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مرعبة من العيار الثقيل بشأن السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أربعة أشهر، أثارت خبيرة الفلك والأبراج اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، الجدل بتوقعها إصابة شخصية مهمة عالميًا في حادث انفجار مدبر أثناء تواجدها في طائرة. وبدا أن توقعات عبد اللطيف قد تحققت اليوم، حيث تعرضت طائرة إيرانية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لهبوط مفاجئ، بينما لا يزال مصيره ووزير خارجيته مجهولًا حتى الآن.

توقعات سابقة: في مقابلة مع الإعلامي اللبناني نيشان، أشارت عبد اللطيف إلى احتمالية تعرض شخصية مهمة لحادث خلال تواجدها في طائرة خاصة أو يخت على البحر، دون تحديد هوية تلك الشخصية. توقعت عبد اللطيف أن "حادث الطائرة سوف يشغل العالم ولن ينجو منه أحد للأسف وستحدث الواقعة خلال الأشهر الأولى من هذه السنة". أضافت ساخرة: "هيقولو عني بومة والأشياء المفرحة التي توقعتها سوف يراها الناس ويتفاعلوا معها وأيضًا الأشياء الكارثية". غموض حول مصير الرئيس الإيراني:

تسود حالة من الغموض حول مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله. تتضارب المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الإيرانية حول مصير الرئيس. عقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعًا طارئًا، مما أثار تكهنات بإمكانية إعلان وفاته. أعلن الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، وفاة الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيس عبر "إنستجرام". أعلن صانع أفلام وثائقية إيراني، علي تادي، على "إنستجرام" أيضًا عن استشهاد الرئيس الإيراني في الحادث. جهود البحث والإنقاذ: تم إرسال طائرات مسيرة من قبل الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع الحادث في غابات "ورزقان" في أذربيجان الشرقية. أرسلت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.