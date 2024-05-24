اكتشف طريقة مبتكرة لتبريد المنزل بكيس ملح وقارورة ماء ستستغني عن المكيف

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر كيس الملح من أفضل الطرق لتبريد المنزل بسرعة وكفاءة. والسبب في ذلك هو أن الملح يحتوي على خاصية ما يُسمى بالامتصاص الذوباني، وهو ما يعني أنه يمتص الرطوبة من الجو ويشعر المناطق المحيطة به بالبرودة. وباستخدام كيس الملح، يمكنك إنشاء منطقة باردة في المنزل دون الحاجة إلى شراء أو تشغيل التكييف المركزي.

لتحضير تكييف منزلي بكيس الملح، اتبع الخطوات التالية..

قم بشراء كيس من الملح النقي من أي متجر بقالة محلي. يُفضل استخدام الملح الخشن، حيث يكون لديه قدرة أكبر على امتصاص الرطوبة.

ضع كيس الملح في وعاء أو طبق عميق واسع، وتأكد من ألا يكون هناك ثقوب في الكيس تسمح للملح بالتسرب.

قم بوضع الوعاء الذي يحتوي على كيس الملح في الغرفة التي تود تبريدها. ومن الأفضل وضعها في المساحات الصغيرة مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم.

اترك كيس الملح لبضع ساعات وشاهد كيف يبدأ في امتصاص الرطوبة من الجو ويخلق برودة في المنطقة المحيطة به. يمكنك أيضًا وضع مروحة بجوار الوعاء لتعزيز تدفق الهواء البارد.

باستمرار تحتاج إلى مراقبة كيس الملح وتجديد الملح المستخدم بانتظام يمكنك فتح الكيس وتحلية الملح بتسخينه في مقلاة في درجة حرارة منخفضة حتى يصبح الملح قابلا للاستخدام مرة أخرى.

قد يكون كيس الملح طريقة رخيصة وفعالة لتبريد المنزل لكن يجب أن نعلم أنها ليست بديلا دائما لأجهزة التكييف المركزية المتطورة قد لا تكون كافية لتبريد الغرف الكبيرة أو في المناطق الحارة للغاية. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تخفيف الحرارة بسرعة وبتكلفة معقولة، فقد تكون طريقة كيس الملح هي الحل المثالي لك.

عند استخدام كيس الملح لتبريد المنزل، يجب أن تتخذ بعض الاحتياطات الأساسية لا تترك الكيس مفتوحا في أماكن سهلة الوصول للأطفال أو الحيوانات الأليفة، حيث يمكنهم أن يلامسوا الملح ويبتلعوه، كما ينبغي أيضا التأكد من الحفاظ على جفاف المنطقة المحيطة بالكيس لمنع تشكل العفن أو البكتيريا.

باستخدام مثل هذه الطرق البسيطة والإبداعية، يمكنك الاستمتاع بأجواء منعشة في المنزل دون الحاجة إلى الاعتماد على نظام التكييف المركزي جرب طريقة كيس الملح هذه وانتظر لتجربة البرودة والانتعاش في منزلك.

صنع مكيف هواء باستخدام صندوق بلاستيكي

صندوق بلاستيكي.

كوع 90 درجة، 2.5 بوصة (بالإنجليزية: 2.5 pvc 90′ elbow).

مروحة سيارة صغيرة الحجم.

قطعة صغيرة من أنبوب PVC (بالإنجليزية: PVC tube).

مشبك أنابيب (بالإنجليزية: Pipe Clamp).

بعض من علاقات أو روابط الكابلات (بالإنجليزية: cable ties).

غراء PVC.

الطريقة:

عمل فتحة مناسبة لحجم المروحة في غطاء الصندوق البلاستيكي.

وقم بوضع المروحة في الفتحة المصنوعة، وقم بصنع ثقوب حولها.

تم إدخال روابط الكابلات لتثبيت المروحة من خلال الثقوب التي صنعتها.

وعند إغلاق الصندوق، يجب أن تكون المروحة موجهة نحو الداخل.

أصنع فتحة أخرى في غطاء الصندوق لتناسب حجم الكوع الذي سيتم استخدامه.

ثم تم استخدام قطعة صغيرة من أنبوب PVC، حيث تم إدخالها في الكوع وإلصاقها بواسطة غراء PVC.

بعدها قم بإدخال الكوع من خلال الفتحة التي تم صنعها.

يمكن استخدام روابط الكابلات لتثبيت الكوع، ويمكن ترك الكوع حرا للحركة لتوجيه الهواء في الاتجاهات المختلفة لتوزيعه في المكان.

ثم وضع قطع من الجليد في الصندوق البلاستيكي.

ثم توصيل المروحة ببطارية جاهزة لتشغيلها.

بعدها إغلاق الصندوق البلاستيكي.

طريقة عمل تكييف منزلي بسيط

أحضر وعاء مملوء بالماء المملح والمجمد.

ثم ضع الوعاء أمام المروحة وضبطتها بحيث يتحرك هواء المروحة على الثلج في الوعاء.

استخدام زجاجة لتطبيق نفس الشيء.

اختر زجاجتين بسعة تصل إلى لتران وقمت بملئهما بالماء، حيث قمت بترك70٪ من السعة الكلية للماء وأضفت 10٪ من السعة بملح.

وأترك أل 20٪ المتبقية فارغة للسماح بالتمدد الناتج عن التجمد.

قم بوضع الزجاجتين في الفريزر ثم وضعتهما في وعاء كبير.

ثم قمت بتوجيه المروحة نحو الزجاجتين.

بفضل الهواء الناتج عن حركة المروحة، سوف يبرد الهواء المحيط بالزجاجتين في حين يتجمد الماء في داخلهما.

ستكون النتيجة أن لديك هواء بارد يقوم بتبريد الجو حولك.

وفي النهاية أحببت فكرة استخدام الملح لأنه يقلل من درجة حرارة تجمد الماء، مما يتيح للثلج أن يصبح أكثر برودة ويمكن أيضًا إعادة تجميد الماء والملح في الزجاجات ليلا واستخدامها مرة أخرى في الأيام التالية.

تبريد منزلك دون الحاجة إلى مكيف هواء

تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية: قد تكون الأجهزة الكهربائية سببا في ارتفاع درجة حرارة الغرفة، وخصوصا إذا كانت الغرفة صغيرة جدا لذا لتبريد منزلك دون الحاجة إلى تكيف من الجيد أن تقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الشحن، وأجهزة التلفزيون، والأضواء الليلية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وضع وعاء مليء بمكعبات الثلج أمام المروحة: قم بوضع قطعة قماش أو غطاء مبلّل أمام مروحتك لكي تستطيع جذب الهواء البارد إلى منزلك، وهذا سيؤدي إلى تبريد الجو في الغرفة بالإضافة إلى ذلك يمكنك وضع وعاء مليء بمكعبات الثلج أمام المروحة لتحصل على تأثير بارد أقوى هذه الطرق ستساعدك في تحسين أداء المروحة وإعطائك بيئة أكثر انتعاشا في منزلك.