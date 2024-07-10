رد سعودي مزلزل لمغامرة حوثية وشيكة بقصف المملكة..تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - في تغريدة مثيرة للجدل على منصة إكس، حذر الصحفي ماجد الداعري من مغامرة حوثية وشيكة تقضي بقصف الأراضي السعودية.

وأرجع الداعري دوافع الحوثيين إلى اعتقاد خاطئ بأنّ المملكة ستستسلم سريعًا تحت ضغط الهجمات الصاروخية أو المسيّرات.

وتابع الداعري في تغريدته: "لكنّ الحوثيين سيواجهون ردًا مدمرًا غير متوقع، سيعيد أجواء صنعاء وما حولها إلى أقسى أيام عاصفة الحزم."

كما توقّع الداعري تحركًا واسعًا لقوات الشرعية على كافة جبهات القتال.

هل تُقدم السعودية على التهدئة أم الرد؟

يُثير تهديد الحوثيين الجديد قلق العديد من المراقبين، خاصةً مع استمرار تعثر جهود السلام الأممية. وتتجه الأنظار الآن نحو المملكة العربية السعودية، لمعرفة ما إذا كانت ستلجأ إلى خيار التهدئة أم الرد العسكري الحاسم.

تداعيات محتملة:

تصعيد عسكري واسع: قد يؤدي قصف الحوثيين للسعودية إلى تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة، ممّا قد يُفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن.

قد يؤدي قصف الحوثيين للسعودية إلى تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة، ممّا قد يُفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن. انهيار جهود السلام: قد تُجهض مغامرة الحوثيين أيّة فرصة لإحياء جهود السلام الأممية، ممّا يُبقي البلاد في حالة حرب دائمة.

قد تُجهض مغامرة الحوثيين أيّة فرصة لإحياء جهود السلام الأممية، ممّا يُبقي البلاد في حالة حرب دائمة. مخاطر إقليمية: قد تُجرّ مغامرة الحوثيين تدخلات إقليمية جديدة، ممّا قد يُشعل فتيل صراع إقليمي واسع النطاق.

قد تُجرّ مغامرة الحوثيين تدخلات إقليمية جديدة، ممّا قد يُشعل فتيل صراع إقليمي واسع النطاق.

في انتظار رد الفعل:

يبقى السؤال معلقًا حول كيفية ردّ المملكة العربية السعودية على تهديدات الحوثيين.

هل ستختار التهدئة أم الرد العسكري؟ ستُظهر الأيام القادمة اتجاه الأحداث، لكنّ المؤكد أنّ أيّ تصعيد جديد سيُخلّف عواقب وخيمة على الحوثيين .