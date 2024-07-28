لافارج مصر: الاستثمارات الضخمة قد تحقق معادلة العرض والطلب…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 11:08 مساءً - شريف ناصر وحمدي أحمد _قال رامي حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة لافارج مصر، إن المشروعات القومية والصفقات العقارية الكبيرة مثل مشروع رأس الحكمة يمكن أن تزيد من الطلب على الأسمنت وتحفز على توسعات في مصانع مواد البناء في المستقبل، بعد التغلب على فجوة الفائض في سوق الأسمنت.

35 مليون طن فائض العرض.. ونمو المبيعات قد يلغي قرار تحديد الإنتاج

أضاف حمزة في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أنه عندما يتم الاستثمار في مشروعات بحجم كبير، فإن ذلك يتطلب كميات كبيرة من مواد البناء لإنشاء المباني والبنية التحتية المطلوبة، ويتيح المزيد من فرص العمل في مجال التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن سوق الأسمنت في مصر حاليًا بها فائض في العرض يقدر بنحو 35 مليون طن حسب إجمالي الطاقة الإنتاجية لكل مصانع الأسمنت، ولذلك تم تطبيق برنامج تحديد كميات الإنتاج، حيث يتم تحديد حصص إنتاج لكل مصنع بهدف تجنب التأثيرات السلبية على الصناعة نتيجة وجود فائض كبير في السوق، والذي وصل في بعض السنوات السابقة إلى أكثر من 38 مليون طن.

وتابع: “لذلك فإنه مع زيادة الطلب بشكل كبير في المستقبل، من الممكن تعديل أو إلغاء قرار تحديد كميات الإنتاج (الكوتة)، ما يتيح للمصانع العودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% فوق الإنتاج الحالي، وهذا يعني وجود قدرة إنتاجية إضافية تكفي لتلبية أي طلب متزايد على الأسمنت في المستقبل”.

وأوضح رئيس القطاع التجارى بشركة لافارج مصر أن المشروعات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة تمثل فرصة كبيرة للمصانع، لاستغلال قدراتها الإنتاجية بالكامل، وتشكل فرصة إيجابية لتعزيز الاستثمار في صناعة مواد البناء، مشيرًا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لإنقاذ مصانع الأسمنت وتعزيز استثماراتها، فقد أصدرت الحكومة قرارًا بتحديد كميات الإنتاج لمصانع الأسمنت، وبفضل هذا القرار، شهدت سوق الأسمنت تنظيم عمليات الإنتاج وفقًا للطلب المتاح، والذي عانى كثيرًا بسبب فائض الإنتاج وزيادة التكاليف الإنتاجية.

ولفت إلى أن هذا القرار كان بمثابة متنفس للصناعة، ويجب استمراره وتجديده سنويًّا، إلى أن تدخل المشروعات الجديدة حيز التنفيذ ويزيد الطلب على الأسمنت.

وفيما يتعلق بمساهمة خطوط الإنتاج الجديدة في التوجه نحو تصدير الفائض للخارج، قال إنه من الأهمية الشديدة إتاحة كل الإمكانيات لدعم تصدير الأسمنت، ولذلك تخطط الحكومة حاليًا لتأهيل جميع المواني لتكون مركزًا محوريًّا لتصدير الأسمنت، والذي سيشجع على الاستثمار في الصناعة بشكل كبير.

وكشف حمزة، عن أن لافارج مصر تقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الأسواق في قارة إفريقيا، وتسعى لزيادة حجم التصدير خلال هذا العام بحيث يصل إلى 25% من إجمالي مبيعاتها، مؤكدًا أنها تعمل على تعزيز قدراتها في التصدير وتوسيع نطاق تواجدها الدولي، ما يعكس التزامها بتطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.