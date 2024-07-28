مدحت إسطفانوس: مصر تمتلك مخزون أسمنت يكفي المتطلبات حتى 2050

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 07:11 مساءً - شريف ناصر وحمدي أحمد _ قال مدحت إسطفانوس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان مصر لصناعة الأسمنت، إن السوق المحلية تعاني من فائض في الإنتاج.

المصانع لا تحتاج إلى توسعات جديدة أو إضافة خطوط

وأضاف إسطفانوس، أنه بسبب فائض الإنتاج فإن مصانع الأسمنت لا تحتاج إلى توسعات جديدة، أو إضافة أي خطوط إنتاج لتغطية المشروعات القومية أو العقارية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان مصر لصناعة الأسمنت، إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا احتياطيًّا من الأسمنت يكفي متطلبات المشروعات حتى عام 2050، ما يجعل القطاع متشبعًا ولا يحتاج إلي أي زيادات جديدة.

23 شركة تنتج 50 مليون طن سنويا عبر 60 خط إنتاج

وأوضح أن قطاع الأسمنت يعاني من صعوبة تصدير فائض إنتاجه، نتيجة غلق الموانئ ونقص عدد الشحنات المصدرة من القطاع إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك 23 شركة بحجم خطوط إنتاج يصل إلى نحو 60 خطًّا، بقدرة إنتاجية قد تصل إلى 80 مليون طن أسمنت.

ولفت إسطفانوس، إلى أن استهلاك السوق المحلية يتراوح ما بين 48 إلى 50 مليون طن، والمتبقي يتم توجيهه نحو التصدير، متوقعًا أن ينخفض سعر طن الأسمنت خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة حجم المعروض من السلعة داخل السوق المحلية بكميات أكبر من حجم الاستهلاك.