نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأدب تدعو زوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 للتسجيل عبر منصة "اكتشف الثقافة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دعت هيئة الأدب والنشر والترجمة، الزوار للتسجيل الإلكتروني للحصول على تذاكر الدخول المجانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب الذي تنظمه الهيئة من 30 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويمكن للزوار التسجيل عبر منصة الفعاليات الثقافية في المملكة "اكتشف الثقافة"، التابعة لوزارة الثقافة، من خلال الرابط الإلكتروني: https://dc.moc.gov.sa/home/ar/event-tickets/379/almadinah-book-fair-2024/.

وتتيح خاصية التسجيل الإلكتروني للزوار الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من خلال رسالة تأكيد تصلهم عن طريق البريد الإلكتروني، بحيث يتمكنون من دخول المعرض بشكل سريع وحضور مختلف الفعاليات المتنوعة.

ويسهم التسجيل الإلكتروني في تسريع عملية الدخول، وتوفير وقت عملية التسجيل في موقع المعرض، كما يُمكّن المنظمين من تعزيز كفاءة وسرعة تسجيل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، وحصر فئات الزوار بشكل إلكتروني وسهل، والتواصل معهم مستقبلًا بشكل استباقي لحضور الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع اهتماماتهم.

وتنطلق النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على أكثر من 200 جناح، ويتضمن برنامجًا ثقافيًّا موسعًا عبر العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية.

ويمثل المعرض فرصة ثقافية ومعرفية مميزة لأفراد العائلة كافة، حيث يتزامن هذا العام مع العطلة الصيفية المدرسية، ما يتيح للطلاب والطالبات فرصة اقتناء وقراءة عناوين الكتب والمطبوعات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم، كما يخصص مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية وورش العمل التي تعزز قدرات الطفل الإبداعية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض بقالب ترفيهي وأدبي يشجع على القراءة والتعلم، ويعزز المكتسبات الفكرية والتعليمية لقادة المستقبل