نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الهلال السعودي يُعلن رحيل سلمان الفرج لهذا الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي رحيل قائد فريقه، سلمان الفرج إلى فريق نيوم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر فريق الهلال السعودي فيديو مسيرة اللاعب بقميص الفريق واهم إنجازاته، وكتب عليه: "23 ذهبًا.. سلمان الفرج مسيرة مجد".

وكان الهلال قد أعلن مطلع شهر يوليو الجاري، "الاستغناء" عن سلمان الفرج، بعد مسيرة دامت بقميص الفريق حتى 16 عام.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الرياضية"، أن اللاعب اجتاز "الفحوصات الطبية" تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.



وكانت الصحيفة قد أوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 34 سنة؛ سيوقع على عقود تربطه بنادي نيوم، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2026؛ على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.