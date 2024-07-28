نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوي محمد علي: 'مثلت في بيت صلاح جاهين وكنت مبسوطة بصور سعاد حسني' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة والتي تقام بإحدي فنادق القاهرة.

أبرز الحاضرين

وحرص عدد من الفنانين على الحضور الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفى الدين محمود والمخرج روش عبد الفتاح.

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

ندوة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة

وتحدثت الفنانة القديرة سلوي محمد علي عن كواليس تصويرها فيلم قصير بمنزل صلاح جهيني قائلًة “ صورت فيلم قصير بمنزل صلاح جهيني وكنت مبسوطة أوى إني بصور في مكان فيه صور لسعاد حسني وصورت فيه سندريلا الشاشة العربية ”