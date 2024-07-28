نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقوبات فيفا.. الحكومة الكندية تصعد ضد منتخب السيدات بعد فضيحة أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الكندية عن تصعيد موقفها ضد مسؤولي منتخب السيدات الأولمبي، في أعقاب فضيحة التجسس التي وقعت خلال أولمبياد باريس 2024. وقد جاء ذلك بعد أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفرض عقوبات قاسية على منتخب كندا للسيدات.

تفاصيل عقوبات فيفا ضد منتخب كندا للسيدات

إيقاف المدربة ومساعديها: قرر فيفا إيقاف مدربة منتخب كندا للسيدات، بيف بريستمان، وفريقها المساعد لمدة عام كامل.

قرر فيفا إيقاف مدربة منتخب كندا للسيدات، بيف بريستمان، وفريقها المساعد لمدة عام كامل. خصم النقاط والغرامة: تم خصم 6 نقاط من رصيد المنتخب، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية.

إجراءات الحكومة الكندية

وقف التمويل: قررت الحكومة الكندية تعليق تمويل مسؤولي كرة القدم النسائية بعد فضيحة التجسس. وأكدت كارلا كوالترو، وزيرة الرياضة الكندية، أن إرسال طائرة دون طيار لمراقبة تدريبات منتخب نيوزيلندا يعد "غشًا".

تصريحات وزيرة الرياضة الكندية

وصف القضية: وصفت كوالترو القضية بأنها "مؤسفة للغاية"، مشيرة إلى أنها تسببت في "تشتيت وإحراج كبير" للفريق الكندي وجميع الكنديين.

إدانة الأفعال: قالت كوالترو إن هذا التصرف "غير عادل تمامًا" للاعبات الكنديات والفرق المنافسة، مضيفة أنه يقوض "نزاهة اللعبة نفسها".

الإجراءات المتخذة ضد منتخب السيدات