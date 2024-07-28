توتنهام يتعاقد مع الكوري يانغ حتى 2030

توتنهام يتعاقد مع الكوري يانغ حتى 2030أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم، تعاقده مع اللاعب الكوري الموهوب يانغ مين هيوك قادماً من نادي غانغوون الكوري بعقد لمدة 6 سنوات حتى عام 2030.

وقال النادي - في بيان عبر موقعه الإلكتروني - "يسعدنا أن نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن انضمام يانغ مين هيوك إلى النادي قادماً من نادي غانغوون إف سي الذي ينشط في الدوري الكوري.

ووافق يانغ، الذي أتم عامه الثامن عشر في أبريل، على الانضمام في صفقة تستمر حتى عام 2030 وسينضم إلى النادي اللندني في يناير 2025.

وتقدم يانغ في بطولة الدوري الكوري تحت 18 عامًا ليصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول في نادي غانغوون إف سي؛ حيث شارك في 25 مباراة هذا الموسم، وساهم بتسجيل 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ومثّل يانغ كوريا الجنوبية في مستويات تحت 16 وتحت 17 عامًا ولعب في كل من كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس آسيا تحت 17 عامًا.