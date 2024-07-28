حسام السلاب: المشروعات القومية تستحوذ على 40% من سوق مواد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 08:08 مساءً - شريف ناصر وحمدي أحمد _ قال المهندس حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، إن المشروعات القومية والعقارية تعزز جاذبية الاستثمار في مصر، خاصة على مستوى قطاع البناء والإنشاءات، وتؤثر إيجابيًّا على مختلف الصناعات، وخاصة مواد البناء.

أضاف السلاب، في تصريحات لجريدة دوت الخليج إن هذه الإيجابيات تحفز مجال الاستثمار بشكل عام، وفي قطاع مواد البناء بشكل خاص، لأن أي مبان وإنشاءات جديدة تحتاج إلى حديد وأسمنت وسيراميك ومواد عازلة وزجاج وغيرها، فقطاع البناء تقوم عليه 40 إلى 50 صناعة.

التصدير هو المحرك الرئيسي حاليًا لزيادة الإنتاج وهناك أسواق عديدة تهتم بالسيراميك المصري.. ونأمل أن يزيد عدد المشروعات القومية

أوضح رئيس شعبة السيراميك، أن المشروعات القومية أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها أهم محرك للقطاع، وتستحوذ على 30 إلى 40% من حجم السوق، وهذا الأمر إيجابي ويخدم الاستثمار والصناعة، ونأمل أن يزيد حجم المشروعات القومية وغير القومية من أجل تنشيط وخدمة الاقتصاد المصري.

اهتمام الحكومة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المجاورة يحفز على زيادة الصادرات

وفيما يتعلق بإمكانية إضافة مصانع السيراميك خطوط الإنتاج خلال الفترة المقبلة تلبية لاحتياجات هذه المشروعات، قال السلاب، إن هذه المسألة تتوقف على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن المحرك الرئيسي حاليًا لزيادة الإنتاج هو التصدير للخارج، وهناك أسواق عديدة تهتم بالسيراميك المصري الآن، والفترة المقبلة ستشهد زيادة في الطاقات الإنتاجية للمصانع، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المجاورة مثل ليبيا وفلسطين واليمن والسودان والعراق.

وكشف عن أن مجموعة السلاب، لا تخطط لإضافة خطوط إنتاج في الفترة المقبلة، لأن مصر بها طاقات إنتاجية من السيراميك تكفي وتغطي كل احتياجات السوق.

ووفقًا لشعبة السيراميك، يبلغ إجمالي أعداد مصانع السيراميك نحو 38 مصنعًا، بحجم إنتاج يصل إلى نحو 200 مليون متر سنويًّا في 2023، مقابل 400 مليون متر خلال 2022.

ووصلت صادرات السيراميك في 2023 إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار في 2021، على الرغم من أن القطاع قادر على إضافة أكثر من 350 مليون دولار سنويًّا من النقد الأجنبي عن طريق الصادرات.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك بنسبة 29% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 لتسجل نحو 42 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.