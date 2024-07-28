نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الفروسية يصدر بيانًا بشأن تكلفة مشاركة نائل نصار في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد المصري للفروسية على أن الفارس نائل نصار، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع طاقم التدريب، الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة.

اتحاد الفروسية يؤكد: مشاركة نائل نصار في أولمبياد باريس لن تُكلف الدولة أي مبالغ

أضاف اتحاد الفروسية في بيانه أنه تم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادى من الدولة المصرية.

وتابع اتحاد الفروسية في بيانه أن الفارس قد أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أمريكا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

وأكد الاتحاد، أن رئيس البعثة كان قد أرسل خطابًا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأوليمبية يبلغهم بتحمله وباقي أفراد البعثه لنفقات سفرهم بالكامل أي أن بعثه الفروسيه المصرية بالاداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول لن تكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركتها في أولمبياد باريس بعكس ما كان يحدث في الدورات الأولمبية السابقة.