اتحاد كأس الخليج لكرة القدم: البطولة الخليجية تنطلق سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إقامة البطولة الخليجية للأندية في الفترة من 24 سبتمبر المقبل وحتى 25 أبريل 2025، بمشاركة 8 أندية هي: الاتفاق السعودي، العربي القطري، النصر الإماراتي، الرفاع البحريني، القادسية الكويتي، ظفار العماني، دهوك العراقي، وأهلي صنعاء اليمني.

وأكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي، أن البطولة تأتي استكمالًا لدور اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم التي تمثل الجهة المشرفة على تنظيم بطولات الأندية، مضيفًا أن ترشيح الفرق المشاركة في البطولة الخليجية من قبل الاتحادات الأعضاء، مشيرًا إلى أن سحب قرعة البطولة سيكون نهاية أغسطس المقبل، بمقر الاتحاد الخليجي في الدوحة.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، قرر في اجتماعه المنعقد شهر مايو الماضي، إقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها في روزنامة الاتحاد، حيث ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب