نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد نجمه الأول أمام المقاولون العرب في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستعادة اثنين من لاعبيه البارزين في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة دوري نايل للمحترفين. من المقرر أن تُقام المباراة مساء غد الاثنين على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

عودة حمزة المثلوثي ومهاب ياسر لقائمة الزمالك

سيعود الثنائي حمزة المثلوثي ومهاب ياسر إلى قائمة الفريق، بعد انتهاء فترة إيقاف المثلوثي بسبب تراكم البطاقات، وتعافي مهاب ياسر من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. هذا من شأنه أن يعزز صفوف الفريق بشكل كبير في المباراة المقبلة.

غياب عبدالله السعيد عن مواجهة المقاولون العرب

سيغيب عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، ما أدى إلى تأكيد غيابه عن لقاء ذئاب الجبل بشكل رسمي.

تفاصيل المباراة الأخيرة للزمالك

في المباراة الأخيرة، تعادل نادي الزمالك مع نادي بيراميدز بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي. هذا التعادل يجعل الفريق متحمسًا لتعويض النقاط المفقودة في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب.