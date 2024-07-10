السلطات السعودية : ترحيل فوري لأي مقيم يقع في هذا الخطأ أثناء تحويل الأموال عبر هذه الخدمة!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري لأي مقيم يرتكب أخطاء جسيمة أثناء تحويل الأموال عبر خدمة ويسترن يونيون، وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة العمليات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.

تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون

تقوم شركة ويسترن يونيون في السعودية بتطبيق قيود وإجراءات مشددة على التحويلات المالية الصادرة لضمان أمنها والامتثال للأنظمة المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز القيود والإجراءات:

حدود التحويلات المالية: تختلف الحدود القصوى للمبالغ التي يمكن تحويلها بناءً على بلد المستلم وطريقة الدفع وتاريخ العميل في إجراء التحويلات لذا ينبغي على العملاء التحقق من الحد المسموح به قبل الشروع في أي تحويل.

مكافحة الاحتيال وحظر الحسابات: تراقب الشركة الحسابات المشبوهة التي قد تكون مستخدمة في عمليات غير قانونية، ويمكن حظر الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة أو تقدم معلومات غير صحيحة، أو التي تتلقى شكاوى متكررة.

عقوبات تجاوز الحد المسموح به: التحويلات التي تتجاوز الحد المسموح قد تُرفض أو تُلغى، ويمكن أن يتعرض حساب العميل للحظر المؤقت أو الدائم، وفي بعض الحالات، قد يواجه العميل عقوبات قانونية.