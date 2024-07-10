غدرتُ بأختي..اتفرج فتاة سعودية تبكي دماً بعد الكارثة.. وتكشف عن السبب والطريقة الشيطانية ا!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي، قصة مؤلمة لاعتراف فتاة سعودية متزوجة بغدرها بإختها المتزوجة وذلك عن طريق التفريق بينهما والتسبب بطلاقهما عن طريق الحيلة والكذب.

وفي تفاصيل القصة التي تم تداولها على لسان الفتاة، وهي تعترف بغدرها أختها بالتسبب بطلاقها حيث قالت:”أعترف أني غدرت في أختي وخليتها تتطلق من زوجها”.

وكشفت عن الطريقة الخبيثة التي أقنعت بها زوج أختها بالطلاق، من خلال الكذب عليه بأن أختها تحب شخصاً آخر غيره، مضيفةً أنها تزوجته إجباراً من أهلها لا حباً فيه، حيث قالت:” كلمت زوجها أنها هي تحب واحد ثاني، وأهلي جبروها أنها تتزوجك، وطلقها على الفور”.وكشفت الفتاة التي اعترفت ان الشيطان لعب بعقلها، أن سبب قيامها بالغدر هو رؤية أختها سعيدة مع زوجها، بينما حياتها الزوجية كلها مشاكل وحزن.

واختتمت الفتاة قصة غدرها بندمها والتساؤل عن حول الطريقة التي تمكنها من إصلاح حياة أختها المدمرة بفعل خيانتها وغدرها.