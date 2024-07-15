لأول مرة : اليمن يمنح هذه الدولة حق الدخول بدون تأشيرة وإقامة مجانية لمدة عامين

الرياض - محمد الاطلسي - صدر قرار عن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، بإعفاء السودانيين القادمين من السودان من تأشيرات الدخول إلى اليمن ورسوم الإقامات ومنحهم إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد. القرار الصادر من وزير الداخلية إبراهيم علي حيدان المحسوب على حزب الإصلاح الإخواني، ألزم السودانيين الموجودين بطريقة غير مشروعة من تاريخ 2024/6/20م عليهم تصحيح أوضاعهم خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. وأكد القرار، أنه سيتم إعفائهم من الغرامات السابقة خلال تلك الفترة، وأكدت على ضرورة حصول الوافدين على إقامات عند وصولهم أراضي الجمهورية اليمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.

وأشارت الوزارة إلى أن “الأمر لا يشمل السودانيين الذين لديهم إقامات على الشركات والمؤسسات بغرض العمل والاستثمار وإذا انتهاء عقدهم مع الشركات يتم معاملتهم مثل بقية الوافدين، الالتزام بتجديد الإقامات عند الانتهاء”.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.