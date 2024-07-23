اليمن : مصادر تكشف سبب الإنفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء قبل قليل !

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الرياض - محمد الاطلسي - هزت سلسلة انفجارات هي الأعنف محافظة ذمار جنوب العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن، أن انفجارات متتالية تشهدها في هذه اللحظات مدينة معبر مركز مديرية جهران في محافظة ذمار. وعن أسباب الانفجارات، أكدت مصادر نافذة اليمن، أنها ناجمة عن انفجار محطة غاز كبيرة في مدينة معبر. وأشارت إلى استمرار الانفجارات في محطة الغاز المنزلي حتى اللحظة. ونفت المصادر، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شن الطيران الأمريكي البريطاني غارات جوية على مدينة معبر بمحافظة ذمار. وتداول نشطاء محليون، مقاطع فيديو توثق انفجارات متتالية في مدينة معبر، حولت ظلام محافظة ذمار إلى كتلة نار كبيرة أضاءت السماء بشكل كبير.
عاجل:— عبـدالعزيز الكميم ||Abdulaziz Al-Kumaim (@a__alkumaim) July 22, 2024
انفجار محطه غاز في معبر محافظة ذمار pic.twitter.com/F8gHnkLUF3
مصادر محلية تتحدث عن انفجار محطة غاز في معبر بمحافظة ذمار اليمنية— نور عبدالله (@Nour_abudalla) July 22, 2024
السبب ؟؟#اليمن pic.twitter.com/TeWDSjtbRs