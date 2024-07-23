حاتم البنا: صندوق مكسب يجمع أكثر من 2 مليون دولار بنسبة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور حاتم البنا، الرئيس التنفيذي لشركة زالدي للاستثمارات، إن نسبة تغطية الاكتتاب الأولي في صندوق مكسب –OZ الدولاري تجاوزت 200% بنهاية اليوم الإثنين.

وأضاف البنا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج، أن الصندوق جمع اكتتابات بقيمة تتخطى مليوني دولار بزيادة مليون دولار عن المستهدف.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة زالدي كابيتال إلى أن الصندوق لقى إقبالًا كبيرًا من الأفراد ذوي الملاءة المالية، وحاز على اهتمام كبير من المؤسسات.

وأكد أن الصندوق مستمر في تلقى طلبات الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي نظرًا لكونه صندوقًا مفتوحًا، مضيفًا أنه يستهدف مضاعفة قيمة الاستثمارات بالصندوق خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي شركة زالدى كابيتال إلى أن سعر الوثيقة عند الاكتتاب دولار واحد، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 100 دولار دون وضع حد أقصى للاكتتاب.

وأكد الدكتور حاتم البنا أن أهم ما يميز الصندوق أنه ذو استرداد شهري، ويقبل طلبات الشراء أسبوعيًا، مؤكدًا أنه يستهدف عائد تنافسي.

وأوضح أن مكسب- OZ يستهدف الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خاصة أدوات الحكومية اليوروبوند المصرية بالدولار الذي يحقق عوائد تنافسية في الوقت الحالي.

وقال البنا إن الصندوق من تأسيس شركة زالدي للاستثمارات، وأودن للاستثمارات المالية، بينما مديري الصندوق هما شركة زالدي للاستثمارات وشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية.

وبدأ الاكتتاب في صندوق مكسب –OZ الدولاري في 23 يونيو الماضي وأغلق بنهاية اليوم الإثنين.