نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل مدرب برشلونة يضع لابورتا في ورطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا سيكون رافا ماركيز مدرب برشلونة للشباب السابق مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب المكسيك بقيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق حتى كأس العالم 2026، ثم سيتولى تدريب المنتخب في الطريق إلى مونديال 2030، وبالتالي سيخوض ماركيز تحديا إحترافيا جديدا بعد الرحيل عن برشلونة يوم الأحد الماضي، وسيكون مسؤولا عن عملية تحديد المواهب من اللاعبين لتمثيل منتخب المكسيك في كأس العالم 2030، إلى جانب تدريب وتشجيع اللاعبين الشباب الذين هم بالفعل جزء من المنتخب الوطني.

مدرب برشلونة للشباب السابق ينضم للجهاز الفني لمنتخب المكسيك

وقال ديوليو دافينو المدير الرياضي للمنتخب المكسيكي: "لمرافقة المشروع مع خافيير، نفكر في أحد أبرز لاعبي كرة القدم في المكسيك، والذي يتمتع بمسيرة رائعة في كرة القدم الوطنية والدولية، والذي بدأ وقته كمدرب في فريق رمزي في كرة القدم العالمية، ولمن نحن عرضت أن أكون مساعدا لخافيير حتى عام 2026 حتى يتمكن من المساهمة بمعرفته في هذين العامين ومن ثم تولي قيادة التوجيه الفني في عملية 2026-2030، يسعدنا جدا أن نشارككم إنضام رافا ماركيز إلى الجهاز الفني للمنتخب".

وكان العرض المقدم من الإتحاد المكسيكي لكرة القدم لماركيز مغريا للغاية من الناحية المالية وسيسمح له بمواصلة العيش في أوروبا لمتابعة اللاعبين المكسيكيين الناشئين في القارة العجوز عن كثب، بالطبع، وفقا لما أشاروا إليه في المكسيك، فإن رافا ماركيز لديه بند يسمح له بالحصول على تسهيلات للخروج في حالة وصول عرض من نادي مثير للإهتمام.

وأعلن برشلونة أول أمس رحيل رافا ماركيز عن تدريب فريق الشباب بالنادي، حيث توصل المدرب إلى إتفاق مع إدارة البارسا لفسخ تعاقده، من أجل خوض تجربة جديدة.

