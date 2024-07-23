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أحمد جودة - القاهرة - في ما يلي البرنامج الكامل لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس (توقيت غرينيتش):
"أولمبياد باريس".. البرنامج الكامل لمباريات كرة القدم
* الجولة الأولى:
- الأربعاء 24 تموز/يوليو:
(1300 ت غ) الأرجنتين - المغرب (المجموعة الثانية)
أوزبكستان - إسبانيا (المجموعة الثالثة)
(1500) غينيا - نيوزيلندا (المجموعة الاولى)
مصر - جمهورية الدومينيكان (المجموعة الثالثة)
(1700) العراق - أوكرانيا (المجموعة الثانية)
اليابان - الباراغواي (المجموعة الرابعة)
(1900) فرنسا - الولايات المتحدة (المجموعة الأولى)
مالي - إسرائيل (المجموعة الرابعة)
* الجولة الثانية:
- السبت 27 تموز/يوليو
(1300) الأرجنتين - العراق (المجموعة الثانية)
جمهورية الدومينيكان - إسبانيا (المجموعة الثالثة)
(1500) أوكرانيا - المغرب (المجموعة الثانية)
أوزبكستان - مصر (المجموعة الثالثة)
(1700) نيوزيلندا - الولايات المتحدة (المجموعة الأولى)
إسرائيل - الباراغواي (المجموعة الرابعة)
(1900) فرنسا - غينيا (المجموعة الأولى)
اليابان - مالي (المجموعة الرابعة)
* الجولة الثالثة:
- الثلاثاء 30 تموز/يوليو:
المجموعة الثالثة:
(1300) جمهورية الدومينيكان - أوزبكستان
إسبانيا - مصر
المجموعة الثانية:
(1500) أوكرانيا - الأرجنتين
المغرب - العراق
المجموعة الأولى:
(1700) نيوزيلندا - فرنسا
الولايات المتحدة - غينيا
المجموعة الرابعة:
(1900) اسرائيل - اليابان
الباراغواي - مالي
* ربع النهائي
- الجمعة 2 آب/أغسطس:
(1300) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (المباراة رقم 26)
(1500) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 28)
(1700) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (المباراة رقم 27)
(1900) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 25)
* نصف النهائي
الاثنين 5 آب/أغسطس:
(1600) الفائز في المباراة رقم 26 - الفائز في المباراة رقم 28
(1900) الفائز في المباراة رقم 25 - الفائز في المباراة رقم 27
* مباراة الميدالية البرونزية
الخميس 8 آب/أغسطس:
الخاسران في نصف النهائي
* المباراة النهائية (الميدالية الذهبية):
الجمعة 9 آب/أغسطس:
الفائزان في نصف النهائي